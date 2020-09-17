Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi

Rapçi Kanye West, önceki gün Instagram hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerinden tepki topladı.

West, dünyanın en prestijli ödüllerinen biri olan Grammy ödülünü klozete koyarak, üzerine tuvaletini yaptı. O anları sosyal medya hesabına ekleyen 43 yaşındaki rapçi, ödülünün üzerine tuvaletini yaparken çektiği videoyu, "İnan bana hiç durmayacağım" notuyla yayınladı.

Kanye West'in bu hareketi, protesto amaçlı olduğu düşünülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları West'in paylaşımının iğrenç olduğunu dile getirdi.

Ancak Kanye West, videoyu yayınladığı için üzgün olmadığını belirtti.

ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirmişti.

