Kanye West hakkında mide bulandıran bir iddia daha: Eşi Bianca Censori izlerken annesiyle...

Kanye West hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Lauren Pisciotta Diddy partilerinden birinde, West'in kendisine uyuşturucu madde verdiğini ve tecavüze uğradığı iddia etmişti.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Kanye West'in kayınvalidesi Alexandra Censori ile ilişkiye girmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Eski asistan davada West'in eşi Bianca Censori'ye, kendisi izlerken annesiyle seks yapmak istediğini söylediğini iddia etti. Pisciotta, West'in ilişkide olduğu kişilerin anneleriyle birlikte olmak gibi bir fetişi olduğunu öne sürdü.

Davada, West'in Bianca'ya gönderdiği mesajlar da yer aldı. Bu mesajlarda West'in, Bianca'nın annesinin Avustralya'ya dönmeden önce onunla birlikte olmak istediği iddia edildi.

Influencer ve eski OnlyFans yıldızı Lauren Pisciotta, 2021-22 yıllarında West için çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve takip ettiği iddiasıyla Haziran ayında West'e dava açmıştı.