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Kanye West hakkında mide bulandıran bir iddia daha: Eşi Bianca Censori izlerken annesiyle...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 10:30
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Ünlü rapçi Kanye West, eski asistanı Lauren Pisciotta tarafından cinsel saldırı ile suçlanıyordu. Pisciotta bir iddia daha ortaya attı. West'in eşi Bianca Censori izlerken annesiyle seks yapmak istediğini talep ettiği iddiası mide bulandırdı.

Kanye West hakkında mide bulandıran bir iddia daha: Eşi Bianca Censori izlerken annesiyle...

Kanye West hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Lauren Pisciotta Diddy partilerinden birinde, West'in kendisine uyuşturucu madde verdiğini ve tecavüze uğradığı iddia etmişti.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Kanye West'in kayınvalidesi Alexandra Censori ile ilişkiye girmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Eski asistan davada West'in eşi Bianca Censori'ye, kendisi izlerken annesiyle seks yapmak istediğini söylediğini iddia etti. Pisciotta, West'in ilişkide olduğu kişilerin anneleriyle birlikte olmak gibi bir fetişi olduğunu öne sürdü.

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Davada, West'in Bianca'ya gönderdiği mesajlar da yer aldı. Bu mesajlarda West'in, Bianca'nın annesinin Avustralya'ya dönmeden önce onunla birlikte olmak istediği iddia edildi.

Ünlü şarkıcıyı suçladı: Diddy partisinde uyuşturucu verip... Ünlü şarkıcıyı suçladı: Diddy partisinde uyuşturucu verip...

Influencer ve eski OnlyFans yıldızı Lauren Pisciotta, 2021-22 yıllarında West için çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve takip ettiği iddiasıyla Haziran ayında West'e dava açmıştı.

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Kanye West
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