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  4. Kanye West'ın eşi Bianca Censori ağızları açık bıraktı! Şeffaf çorabın altına hiçbir şey giymedi

Kanye West'ın eşi Bianca Censori ağızları açık bıraktı! Şeffaf çorabın altına hiçbir şey giymedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 07:48
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Kanye West'ın eşi Bianca Censori sınırları zorlamanın da ötesine geçti. Paris'te görüntülenen çiftten Censori iç çamaşırı giymeden şeffaf çoraplarla sokağa çıktı.

Kanye West'ın eşi Bianca Censori ağızları açık bıraktı! Şeffaf çorabın altına hiçbir şey giymedi

Kanye West'ın eşi Bianca Censori aylardır giydikleriyle gündemde. Kanye West, Kim Kardashian'dan boşanmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenmişti. O gün bugündür bu genç modacının kıyafetleri gündeme geliyor.

Venedik'te Censori'nin sokaktaki müstehcen tarzı da tepki çekmişti. Ancak çift asla geri adım atmıyor hatta sınırları zorlamaya devam ediyor.

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Kanye West ve Bianca Censori Paris'te şoke eden anlara yine imza attı. Modacı son olarak altına hiçbir şey gitmedi. Censori çıplak arkasını veya açıkta kalan özel bölgelerini saklamaya bile çalışmadı.

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Ayrıca, kırpılmış kürk ceketinin altına gömlek veya sutyen giymemiş gibi görünüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Modacı Kim Kardashian
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