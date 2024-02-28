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Diskalifiye olan Sema'nın ikizi Seda'dan Pınar'a çok ağır sözler! "Lanet olsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 07:32
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Sema ve Pınar arasında yaşana kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Sema'nın diskalifiye olması sonrasında Seda Ocak Pınar'a konseyde çok ağır ifadeler kullandı. Seda Ocak'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Diskalifiye olan Sema'nın ikizi Seda'dan Pınar'a çok ağır sözler! "Lanet olsun"

Survivor All Star'ın 26 Şubat tarihli bölümüne Sema Aydemir - Pınar Saka kavgası damga vurdu. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girse de kavga büyüdü.

Görüntülerin ardından Sema diskalifiye olurken ikizi Seda ise kardeşinin gönderildiğini öğrenince çok üzüldü. Seda konseyde Pınar'a sert ifadeler kullandı.

Seda Ocak konuşmasında "Söyleyeceklerimi tutmaya çalışıyorum az önce 3 arı soktu hiçbir şey hissetmedim. Tek söyleyeceğim şey; lanet olsun onların sporculuk hayatına, bu kinlerine nefretlerine lanet olsun. Onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Sema çocuğu var tek başına ayakta kalıyor bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözümün içine bakmasın ama hayatımda hiç kimseye beddua etmedim ona da etmeyeceğim ama Allah kalp temizliği versin" dedi.

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Seda'nın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Seyirciler "Helal olsun", "Pınar anlamaz", "O sırada Pınar sinsilik düşünüyordur" yorumlarında bulundu.

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Seda Ocak Pınar
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