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  4. Kanye West'in eski ve yeni karısı yan yana! Kim Kardashian ve Bianca Censori şoke etti

Kanye West'in eski ve yeni karısı yan yana! Kim Kardashian ve Bianca Censori şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 08:07
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Kim Kardashian ve Bianca Censori Kanye West için bir araya geldi. Eski ve yeni eşin birlikte görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kanye West'in eski ve yeni karısı yan yana! Kim Kardashian ve Bianca Censori şoke etti

Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye West'in partisinde ilk kez yan yana görüntülendi. Eski kocası Kanye ile uzun süre sorunlar yaşayan Kim Kardashian'ın eski kocasının yeni eşiyle birlikte görüntülendiğini görenler şoke oldu.


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