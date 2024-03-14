Kanye West'in eski ve yeni karısı yan yana! Kim Kardashian ve Bianca Censori şoke etti

Kim Kardashian ve Bianca Censori, Kanye West'in partisinde ilk kez yan yana görüntülendi. Eski kocası Kanye ile uzun süre sorunlar yaşayan Kim Kardashian'ın eski kocasının yeni eşiyle birlikte görüntülendiğini görenler şoke oldu.
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