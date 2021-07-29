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Kanye West'in kaldığı oda gündem oldu

29.07.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, yeni albümüne konsantre olabilmek için penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı.

Kanye West'in kaldığı oda gündem oldu

Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu! - Magazin haberleri
Amerikalı rapçi Kanye West, iş hayatına konsantre olabilmenin ilginç bir yolunu buldu. West, yeni çıkardığı 10. stüdyo albümü 'Donda' için kendini bir odaya kapattı.

HAPİSHANE HAYATI YAŞADI

44 yaşındaki rapçi, albüm çalışmalarını tamamlayana kadar Atlanta'daki bir stadyumun içinde; televizyon, gardırop ve tek kişilik yatağın bulunduğu penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı.

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Kanye West, kaldığı yerin fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.

BAZI TAKİPÇİLERİ Tİ'YE ALDI

Ancak West'in paylaşımı alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu ti'ye aldı. Ünlü rapçinin bir takipçisi, "Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor" derken, bir başkası da, "Bu, boşanmış her babanın bir hafta içinde sahip olacağı yeni dairesi" şeklinde yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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