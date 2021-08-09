Kanye West'in şarkı sözleri Kim Kardashian için mi? "Sevgilim bana geri dön"

Kanye West, merakla beklenen yeni albümü Donda’yı henüz çıkarmamış olsa da albüm tanıtımı için düzenlediği iki lansman sonrası, hayranları şarkı sözlerindeki Kim Kardashian detaylarını fark etmeye başladı.

44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısının yemi albümünde yer alan ‘Love Unconditionally’ adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşıldı.

"AİLEMİ KAYBEDİYORUM"

Şarkının sözlerinde “Ailemi kaybediyorum/Ailemi kaybediyorum/ Ailemi kaybediyorum” satırlarının yanı sıra “Bana bağırıyor/Tatlım nasıl gidebiliyorsun?” sözleri dikkat çekiyor.

Şarkı, West’in kaybettiği annesi Donda’nın öğüt veren sesiyle başlıyor. West’in annesi, “Çocuklarına iki ders verdi. Birincisi, ner ne olursa olsun asla aileni bırakmayacaksın. İkincisi her ne olursa olsun kayıtsız şartsız seveceksin” diyor.

Şarkının bir bölümünde West’in “Tüm ailemi kaybediyorum/Sevgilim bana geri dön” diye seslendiği görülüyor.

West’in, annesinin adını verdiği Donda albümünde bir de boşanma olayını anlattığı ‘Lord I Need You’ adlı şarkı yer alıyor. Şarkıcının, rap şeklinde “Zaman ve uzay bir lüks / Ama sen hala beni sevdiğini göstermek için buraya geldin” sözleri de Kardashian’ın lansmanlarda eski eşine destek vermesine gönderme olarak yorumlandı.

Dört çocuk annesi Kardashian, West’in Atlanta’da düzenlediği albüm lansmanlarının ikisinde de boy göstermiş, ayrılık haberlerinden aylar sonra eski eşiyle aynı kadraja girmişti.



