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Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi

10.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in Irina Shayk ile aşk yaşadığı ilişkin dedikodular sonunda belgelendi. West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Paris'te kutladı. Çift, ilk kez yan yana görüntülendi

Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi

2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan ünlü model Irina Shayk (35) ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran iddia yayınlanan fotoğraflarla doğrulandı.

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PARİS'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi. İkili dün özel jetleriyle New York'a geldi.

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Gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar havalimanında yakayı ele verdi. West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamadı.

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Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi!Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi!
Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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