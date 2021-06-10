Kanye West - Irina Shayk aşkı belgelendi

2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan ünlü model Irina Shayk (35) ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüştü. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran iddia yayınlanan fotoğraflarla doğrulandı.

PARİS'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi. İkili dün özel jetleriyle New York'a geldi.



Gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar havalimanında yakayı ele verdi. West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamadı.





