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Kanye West sosyal medyaya geri döndü

24.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West, "Instagram'ın nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle hesabının askıya alınmasının ardından ilk Instagram paylaşımını yaptı.

Kanye West sosyal medyaya geri döndü

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, çalkantılı ayrılık sürecinde ara verdiği Instagram’a geri döndü.

FILE PHOTO: Rapper Kanye West gestures to the crowd as he holds his first rally in support of his presidential bid in North Charleston

44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, iki ay sonra ilk gönderisini paylaştı.

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2021 Ekim ayında adını resmen ‘Ye’ olarak değiştiren West, McDonald’s’ın yeni tasarlanan paket fotoğrafını paylaşarak, “Ye ekibi Muji’nin efsanevi endüstriyel tasarımcısı Naoto Fukasawa ile McDonald’s’ın yeni paketini tasarladı” diye yazdı.
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Meta, "Instagram'ın nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle West’in hesabında 24 saat herhangi bir şey paylaşmasını yasaklamıştı. Hesabı geçici olarak askıya alınan ünlü şarkıcının ilk gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

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West’in 24 saatlik uzaklaştırma cezası, eski eşi Kim Kardashian ve erkek arkadaşı Pete Davidson ile komedyen Trevor Noah hakkında yaptığı bir dizi paylaşımın ardından gelmişti.


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Kanye West
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