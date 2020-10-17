Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ, son haliyle sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminde 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan 78 yaşındaki Ferdağ, "Güzelliği ile yıllara meydan okuyor" dedirtti.

1970'li yılların beğenilen yüzlerinden olan Ferdağ, 1958 yılında rol aldığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın yayınlandığı dönemlerde adı evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncu, iddialardan sonra annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderilmişti.

ADINI DEĞİŞTİRDİ 1963'te ablasının ısrarı üzerine yeniden oyunculuk yapmak için İstanbul'a dönmüştü. Sevda Ferdağ, Azrailin Habercisi filminde izleyenlerden beğeni toplayında arka arkaya sinema teklifleri almıştı. Oyuncu, o dönemde Lütfiye Dumrul olan adını Sevda Ferdağ olarak değiştirmişti.

Kariyeri boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi ünlü yıldızlarla oynama şansını elde eden Ferdağ, 1980'li yılların sonunda modacılık da yapmaya başladı ancak bu serüven çok uzun sürmemişti.