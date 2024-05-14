HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Yargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi

SON DAKİKA | Yargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yargıtay'ın yeni başkanı günler süren seçim trafiği sonrası belli oldu. 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi.

SON DAKİKA | Yargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi

Son dakika haberine göre yeni Yargıtay'da günlerdir süren başkanlık seçimleri sona erdi. 37. tur oylamada 193 oy alan 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, yeni Yargıtay Başkanı oldu.

Yargıtay Başkanlığı görevine 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Yargıtay Başkanlığı için yapılan başkanlık seçimlerinin ilk 36 tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamamıştı.

Seçimin 37. tur oylaması bugün yapıldı. Seçimlerde 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oy ile başkan seçildi.

02

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Platonik aşık dehşeti! Aşkına karşılık vermeyince pusu kurup kurşun yağdırdıPlatonik aşık dehşeti! Aşkına karşılık vermeyince pusu kurup kurşun yağdırdı
Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!
Ekspertize götürülen otomobilin airbaginden çıkan şaşkına çevirdiEkspertize götürülen otomobilin airbaginden çıkan şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay son dakika yargıtay başkanı
En Çok Okunan Haberler
IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.