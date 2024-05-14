SON DAKİKA | Yargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi

Son dakika haberine göre yeni Yargıtay'da günlerdir süren başkanlık seçimleri sona erdi. 37. tur oylamada 193 oy alan 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, yeni Yargıtay Başkanı oldu.

Yargıtay Başkanlığı görevine 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Yargıtay Başkanlığı için yapılan başkanlık seçimlerinin ilk 36 tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamamıştı.

Seçimin 37. tur oylaması bugün yapıldı. Seçimlerde 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oy ile başkan seçildi.









