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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınmışlardı! Bahçeli'den emniyet müdürleriyle ilgili açıklama: Komplo devrede!

14.05.2024 11:04
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Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılı Eurovision şarkı yarışmasında yaşananlara tepki gösterdi. Bahçeli, "Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir" derken, çiftçilerle ilgili KDV ve ÖTV çağrısı ise dikkat çekti. Öte yandan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 polis müdürünün görevden alınmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Sabrımızı taşırmasınlar! Komplo devrededir" dedi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınmışlardı! Bahçeli'den emniyet müdürleriyle ilgili açıklama: Komplo devrede!

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama yapılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir." diye konuştu.

MHP liderinin açıklamaları şöyle;

  • Çevremizde barış ve huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması dış politikamızın amacıdır. BM ise zamanla bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmaktadır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur.

  • İsrail, terörist görmek istiyorsa boy aynasına bakmalıdır. İsrail'in işlediği korkunç cinayetler haddi aşmıştır.

  • Uluslararası toplum, kalıcı barış için mutlak suretle somut adımlar atmalıdır. Ortak akıl ve irade öne geçmelidir. BM'de 5 daima üyenin veto yetkileri, adımları sonuçsuz bırakmaktadır. BM'de genel kurulun yeniden yapılanması tercih edilmekte ve uygulanabilir görülmektedir.Daha açık ve hesap verilebilir olmalıdır. Eşit teslimiyet hakkı hayata geçirilmelidir. Daima üye sayısı artırılmalı ve veto yetkisi sınırlandırılmalıdır.

AA-20240507-34487252-34487244-MHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

  • Gazze'de bebekler katledilirken, BMGK'da veto yetkisi silahına sığınanlar bunun hesabını veremeyecek. Soykırım ve katliamın bahanesi olamaz. 221 gündür Gazze'de zulüm hükmü geçerlidir.

  • Türkiye, atılgan, ahlaklı ve cesur dolu politikasıyla Filistin halkının yanındadır. İsrail'e yapılan ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Bu süreçte cumhurbaşkanımız ve kabinemizin arkasında olduğumuzu herkes bilmelidir.

  • Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir. Kimse Gazze'yi günlük politika malzemesi haline getirip, Türkiye'yi suçlamasın. Biz onların siyonizmin değirmenine nasıl su taşıdıklarını ve maskelerinin altındaki nursuz suratlarını yakından tanıyoruz.

  • İki devletli çözümden başka bir alternatiften bahsedilemez. Filistin devletinin tanınmasından başka bir seçenek yoktur.

  • Yeni yüzyılı Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz. Milli Eğitim en büyük kozumuz ve güvencemizdir. Huzursuz, umutsuz kitleler psikoloji rahatsızlıkların ve sapkınlıkların pençesindedir.

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BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ

  • Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.

  • Milli Eğitim'in yeni müfredatının arkasındayız. Bundan neden rahatsızlık duyulmaktadır? Sağlıklı, iradeli, bilge, vatansever ve ahlak değerleriyle bütünleşmiş nesillerden korkanların asıl amacı nedir? Niyet halistir. MEB'in milli geleceğimizi inşaa etmesi başlıca temennimdir. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.

  • İsterim ki yeni yüzyılda atanamayan öğretmen kalmasın. Öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddeti lanetliyorum.

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI"

  • Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür. Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir.

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EMNİYET MÜDÜRLERİNİN AÇIĞA ALINMASI

  • Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.
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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli MHP son dakika
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