Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınmışlardı! Bahçeli'den emniyet müdürleriyle ilgili açıklama: Komplo devrede!

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama yapılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir." diye konuştu.
MHP liderinin açıklamaları şöyle;
Çevremizde barış ve huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması dış politikamızın amacıdır. BM ise zamanla bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmaktadır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur.
İsrail, terörist görmek istiyorsa boy aynasına bakmalıdır. İsrail'in işlediği korkunç cinayetler haddi aşmıştır.
Gazze'de bebekler katledilirken, BMGK'da veto yetkisi silahına sığınanlar bunun hesabını veremeyecek. Soykırım ve katliamın bahanesi olamaz. 221 gündür Gazze'de zulüm hükmü geçerlidir.
Türkiye, atılgan, ahlaklı ve cesur dolu politikasıyla Filistin halkının yanındadır. İsrail'e yapılan ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Bu süreçte cumhurbaşkanımız ve kabinemizin arkasında olduğumuzu herkes bilmelidir.
Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir. Kimse Gazze'yi günlük politika malzemesi haline getirip, Türkiye'yi suçlamasın. Biz onların siyonizmin değirmenine nasıl su taşıdıklarını ve maskelerinin altındaki nursuz suratlarını yakından tanıyoruz.
İki devletli çözümden başka bir alternatiften bahsedilemez. Filistin devletinin tanınmasından başka bir seçenek yoktur.
Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.
Milli Eğitim'in yeni müfredatının arkasındayız. Bundan neden rahatsızlık duyulmaktadır? Sağlıklı, iradeli, bilge, vatansever ve ahlak değerleriyle bütünleşmiş nesillerden korkanların asıl amacı nedir? Niyet halistir. MEB'in milli geleceğimizi inşaa etmesi başlıca temennimdir. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.