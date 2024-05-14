Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınmışlardı! Bahçeli'den emniyet müdürleriyle ilgili açıklama: Komplo devrede!

Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.