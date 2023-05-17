MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

17.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı’nın oyuncuları arasında Kemal Sunal, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ, Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyordu. Sevilen filmde Sevda Ferdağ güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaristliğini Umur Bugay'ın üstlendiği Kapıcılar Kralı filmi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağına hayat veren usta oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali çok şaşırttı.

kapıcılar-kralı-sevda

İlk olarak 1977 yılında yayınlanan Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal kapıcı Seyit karakterini canlandırıyordu.

sevda-ferdağ-son-hali-şaşırttı

Kapıcı Seyit'i dolandıran bir kadın karaktere hayat veren ünlü oyuncu Sevda Ferdağ güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çekti.

s1

Şimdilerde 80 yaşında olan Ferdağ 150'yi aşkın filmde rol aldı. Türk filmlerinin aranılan isimlerinden biri olan Sevda Ferdağ bir dönem sahneye de çıktı.

s2

Ünlü isim Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza'nın eski aşkına hayat verdi. Usta oyuncu en son 2009 yılında Ömre Bedel dizisinde rol aldı.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Sütyensiz festival tarzı olay Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Sütyensiz festival tarzı olay
Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...
Yıllar sonra ülkeye döndü! İşte son haliYıllar sonra ülkeye döndü! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Sevda Ferdağ kapıcılar kralı Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama

'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama

AK Parti'den 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasına yanıt

AK Parti'den 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasına yanıt

100 gün sonra döndüklerinde gözlerine inanamadılar!

100 gün sonra döndüklerinde gözlerine inanamadılar!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

Skandal kapağa peş peşe sert tepkiler! "Merak etme Charlie Hebdo..."

Skandal kapağa peş peşe sert tepkiler! "Merak etme Charlie Hebdo..."

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Her şey normaldi! Bir anda arabadan sihalıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan sihalıyla çıkıp polislere...

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.