Kapış kapış satılıyor! Altın fiyatı artınca vatandaş imitasyona yöneldi

Fiyatların artması nedeniyle altın alamayan kadınlar imitasyon takılara yoğun ilgi göstermeye başladı. Gerçeğinden farksız olan 350 bin liralık kemerin imitasyonu 350 liradan satılıyor.

25 yıldır tarihi Kapalıçarşı’da imitasyon takı sattığını söyleyen Ali Atıcı, "Altın fiyatlarının artması nedeniyle altın alamayanlar imitasyona yönelmeye başladı. Düğün sezonunun başlamasıyla da işlerimiz ikiye katlandı. Maraş setimizin gerçek değeri 350 bin lira, imitasyon hali 350 lira. 20 bin lira değerindeki bileziğimizin imitasyon hali 20 lira. 5 TL’den 500 TL’ye kadar imitasyon ürünlerimiz var. 63 bin lira değerindeki Maraş setimizi 500 liradan veriyoruz. Maraş burması, Maraş bileziği ve set çeşitleri fazlasıyla ilgi görüyor" dedi.

Müşterilerden Muayyet Bayraktar, "Kahramanmaraş’a ziyarete geldim ve inanılmaz bir yer. En güzeli de takıların olduğu yer. Malum günümüzün getirmiş olduğu bir pahalılık var altın konusunda. Ama buradaki imitasyonların gerçeğinden hiçbir farkı yok. Tercihimiz imitasyondan yana. İleride durumlar düzelirse tekrardan altına yöneliriz" ifadesini kullandı.

Dilek Kılınç ise, "Altın fiyatları çok yükseldi. Takılara bakıyoruz ve takılar gerçeği aratmıyor. Hem hediye alıyoruz hem de kendimize alıyoruz" dedi.

Zehra Tilki de, "Üzerime taktığım takılar bir buçuk milyona tekabül ediyor. Ama taktığım imitasyon takılar bin 500 TL. Ürünlerin kalitesi çok yüksek. Bizler de altın fiyatları çok yüksek olduğu için imitasyon olan ürünleri tercih ediyoruz" ifadesini kullandı.

İHA

