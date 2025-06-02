Kaplanla selfie çekmek istedi tek pençeyle yere yığıldı... O anlar başka bir turist tarafından saniye saniye kaydedildi

Tayland’ın Phuket kentindeki ünlü Tiger Kingdom adlı tematik parka giden Hindistanlı bir turist, fotoğraf çekilmek istediği kaplan tarafından saldırıya uğradı. Başka bir ziyaretçinin kayda aldığı o anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Hintli turist yaşanan faciada yaralandı.

BİR ANDA SALDIRDI

Olay anı, sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir video ile hızla yayıldı. Olaylar turistin zincirle tuttuğu kaplanla fotoğraf çekilmek istediği anda yaşandı. Bir anda saldırıya geçen kaplanın pençesinden görevli bile ayıramadı. Panik ve çığlık dolu anlar sosyal medyada gündem oldu.