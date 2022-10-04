Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela ne zaman çekildi?

Kara Bela filmi ara ara Tv' de yayınlanıyor. 2015 yapımı yerli film Kara Bela'nın yönetmenliğini Burak Aksak üstlenmiştir. Komedi türündeki filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan gibi isimler yer alıyor. Film hakkındaki daha fazla detay merak konusu oldu. Filmde, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Kudret karakteri başrolde yer alıyor. Peki Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kara Bela filmi hakkındaki detaylar...

KARA BELA KONUSU NEDİR?

Hayatını kuralına göre yaşayan Kudret, başına gelen sürpriz ile değişir. Sevdiği arabasına atlar ve Gaziantep'e doğru yol alır. Yolculuk esnasında arabasının ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Kahraman, yol sırasında hem dostluğun önemini keşfeder hem de kuralsız yaşamayı öğrenir.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?