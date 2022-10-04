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Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela ne zaman çekildi?

04.10.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak ediliyor. Kara Bela bu akşam Star Tv'de saat 20:00'de ekranlara gelecek. Filmin fragmanını izleyen ekranı başındakiler film hakkındaki detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela ne zaman çekildi? İşte Kara Bela filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela ne zaman çekildi?

Kara Bela filmi ara ara Tv' de yayınlanıyor. 2015 yapımı yerli film Kara Bela'nın yönetmenliğini Burak Aksak üstlenmiştir. Komedi türündeki filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan gibi isimler yer alıyor. Film hakkındaki daha fazla detay merak konusu oldu. Filmde, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Kudret karakteri başrolde yer alıyor. Peki Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kara Bela filmi hakkındaki detaylar...

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KARA BELA KONUSU NEDİR?

Hayatını kuralına göre yaşayan Kudret, başına gelen sürpriz ile değişir. Sevdiği arabasına atlar ve Gaziantep'e doğru yol alır. Yolculuk esnasında arabasının ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Kahraman, yol sırasında hem dostluğun önemini keşfeder hem de kuralsız yaşamayı öğrenir.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

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KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

  • Cengiz Bozkurt - Kudret
  • Seda Bakan - Burcu
  • Erkan Kolçak Köstendil - Güven
  • Cihan Ercan
  • Tarık Ünlüoğlu - Atılgan
  • Berat Yenilmez - Zabıta
  • Hasibe Eren - Kudret'in karısı
  • İştar Gökseven - Komiser
  • Erdal Tosun - Düğün sahibi
  • Hakan Salınmış
  • Sadi Celil Cengiz - Otelci
  • Benian Dönmez
  • Seda Telciler
  • Zihni Göktay - Baba
  • Zerrin Sümer - Anne
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