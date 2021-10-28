Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kara kedilerin suçu yok! Uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor?

Kara kedilerin suçu yok! Uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor?

28.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batıl inançların Türk toplumunda önemli bir yeri vardır. Geceleri tırnak kesmemek, kara kedi görüldüğünde uğursuzluk getirmemesi için saçın çekilmesi, bıçağın elden ele verilirken tükürülmesi, ilk defa gelinen bir yere sağ ayakla girilmesi... Kültürel değişikliklere bağlı olarak daha pek çok batıl inanç sayılabilir. Peki bu batıl inançlardan popüler olan kara kedi ve uğursuzluk ilişkilendirilmesi nasıl yapıldı?

Kara kedilerin suçu yok! Uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor?

Eski Mısır’da kara kediler bugünkü inancın aksine kutsal olarak kabul ediliyordu. Hatta toplum dişi kara kedilerin Tanrıça olduğuna inanıyordu. Bu nedenle kara kedilere zarar gelmemesi için bir sürü kanun dahi çıkartıldı. O dönemlerde diğer medeniyetlerde de durum aynıydı. Bazı yörelerde insanın önünden kara kedinin geçmesinin şans getireceği düşünülüyordu. Zamanla birlikte bu kutsallık durumu değişmeye başladı. Kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine yönelik söylemler aslında Hristiyanlığın yükseldiği dönemlerde popüler oldu.

Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?

NEFRET SÖYLEMİ OLUŞTU

Hristiyanlığın yükselmesiyle beraber önceki kültürlere yönelik olarak kutsal olarak kabul edilen metaforlar şeytani anlamlar taşımaya başladı. Kara kedilerin geceleri şeytana dönüştüğüne dair inançların kilise tarafından Avrupa’ya yayılması insanların bu hayvana olan nefretini arttırdı. Evinde kara kedi besleyen binlerce kadın, cadı ya da büyücü olduğu gerekçesiyle kedileriyle beraber yakılarak öldürüldü. Şiddetini azaltmış olsa da kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine ilişkin inanış kimi kişiler tarafından hâlâ yaygın olarak kabul ediliyor.

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Pabucu dama atılmak’ deyiminin gerçek hikayesi!Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Pabucu dama atılmak’ deyiminin gerçek hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın farklı yerindeki insanlar duydu! Gizemini koruyan ürpertici ses: Taos UğultusuDünyanın farklı yerindeki insanlar duydu! Gizemini koruyan ürpertici ses: Taos Uğultusu
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Sadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardıSadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Nedenini kimse bilmiyor! İnsanları çıldırtan gizemli ses

Nedenini kimse bilmiyor! İnsanları çıldırtan gizemli ses

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Zannedildiği gibi değilmiş! Pozlarının gerçeğini paylaştı

Zannedildiği gibi değilmiş! Pozlarının gerçeğini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.