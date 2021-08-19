Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?

Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?

19.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titizlik konusunda Nirvana’ya ulaşarak evin dışında tuvalet kullanamayan bazı insanlar, hariç umumi tuvalet kullanımı modern hayatın önemli bir parçası durumundadır. Özellikle alışveriş merkezlerinde sık sık ziyaret edilen bu noktalarda daha önce fark ettiğiniz bir detay söz konusu. O da kabinlerin alt ve üst kısmında bulunan boşluklar. Umumi tuvaletlerdeki kapıların neden tavandan yere kadar olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?

Umumi tuvaletler halkın kullanımına açık alanlardır. Bu nedenle belirlenen hijyen koşullarını ve güvenlik koşullarını yerine getirmesi gerekir. Ancak çoğu kişi umumi tuvaletlerin alt ve üst kısmında bulunan boşluklar nedeniyle kendilerini rahat hissedemez. Fakat bu boşlukların oldukça önemli nedenleri bulunuyor. Sizler için bu nedenleri araştırdık.

ACİL DURUMLAR

1

Kabinin içinde bir sağlık sorunu yaşayan kişi aşağı kısmında bulunan boşluklar sayesinde kolaylıkla fark edilebilir. Fark etme süresinin kısa olması bazı durumlarda hayat kurtarıcı dahi olabilir.

KAÇAMAKLARI ÖNLEMEK

2

Özellikle umumi alanlarda cinsel birliktelik arzusu zannedildiğinden daha yaygındır. Bu durumun önlenemebilmesi için oluşturulan boşluklar mahremiyetin azaltılmasını sağlıyor ve kişileri fikirlerinden caydırıyor.

EKONOMİK OLMASI

Boşluklu kabinlerin ölçüsü ve inşa edilmesi daha kolay ve az masraflıdır. Çoğu umumi tuvaletin ücretsiz olması nedeniyle aslında ekonomik giderler bu sayede düşürülmek istenmiştir.Bu yarım kapıların kurulumu çok daha düşük maliyetli ve tam uzunluktaki kapılara göre bozulma oranları daha düşük.

DOLU OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI

3

Bir tuvalet kabininin dolu olup olmadığını görebilmek, tuvaletin kalabalık olduğu zamanlarda sıranın ilerlemesine yardımcı olur. Ayak kısmının boşluk sayesinde gözükmesi kimseyi rahatsız etmemek açısından da önemlidir.

Uçaklar hakkında merak edilen sorular! Neden uçakların emniyet kemerleri ve camları farklı?Uçaklar hakkında merak edilen sorular! Neden uçakların emniyet kemerleri ve camları farklı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OnlyFans modeli Courtney Tillia, eşinin teşvik etmesiyle öğretmenliği bıraktı! Şimdi maaşının 12 katını kazanıyorOnlyFans modeli Courtney Tillia, eşinin teşvik etmesiyle öğretmenliği bıraktı! Şimdi maaşının 12 katını kazanıyor
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Öğretmenliği bıraktı! Yeni mesleği şaşırttıÖğretmenliği bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak pozlarıyla servet kazandı! “18 yaşında emekli olabilirim”

Çıplak pozlarıyla servet kazandı! “18 yaşında emekli olabilirim”

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Öğretmenliği bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

Öğretmenliği bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Suya alerjisi var! Bakın nasıl banyo yapıyor?

Suya alerjisi var! Bakın nasıl banyo yapıyor?

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.