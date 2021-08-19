Umumi tuvalet kapılarının neden boşluklu olduğunu biliyor muydunuz?

Umumi tuvaletler halkın kullanımına açık alanlardır. Bu nedenle belirlenen hijyen koşullarını ve güvenlik koşullarını yerine getirmesi gerekir. Ancak çoğu kişi umumi tuvaletlerin alt ve üst kısmında bulunan boşluklar nedeniyle kendilerini rahat hissedemez. Fakat bu boşlukların oldukça önemli nedenleri bulunuyor. Sizler için bu nedenleri araştırdık.

ACİL DURUMLAR

Kabinin içinde bir sağlık sorunu yaşayan kişi aşağı kısmında bulunan boşluklar sayesinde kolaylıkla fark edilebilir. Fark etme süresinin kısa olması bazı durumlarda hayat kurtarıcı dahi olabilir.

KAÇAMAKLARI ÖNLEMEK

Özellikle umumi alanlarda cinsel birliktelik arzusu zannedildiğinden daha yaygındır. Bu durumun önlenemebilmesi için oluşturulan boşluklar mahremiyetin azaltılmasını sağlıyor ve kişileri fikirlerinden caydırıyor.

EKONOMİK OLMASI

Boşluklu kabinlerin ölçüsü ve inşa edilmesi daha kolay ve az masraflıdır. Çoğu umumi tuvaletin ücretsiz olması nedeniyle aslında ekonomik giderler bu sayede düşürülmek istenmiştir.Bu yarım kapıların kurulumu çok daha düşük maliyetli ve tam uzunluktaki kapılara göre bozulma oranları daha düşük.

DOLU OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI

Bir tuvalet kabininin dolu olup olmadığını görebilmek, tuvaletin kalabalık olduğu zamanlarda sıranın ilerlemesine yardımcı olur. Ayak kısmının boşluk sayesinde gözükmesi kimseyi rahatsız etmemek açısından da önemlidir.



