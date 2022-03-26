Kara Tahta dizisinin konusu ne? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Miray Daner ve Furkan Andıç'ın başrollerini paylaştığı dizi TRT 1'de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı tarih de belli oldu. Peki Kara Tahta dizisinin konusu ne? Kara Tahta dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler? Dizi ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir hikaye işlenecek. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?”

KARA TAHTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kara Tahta dizisi 30 Mart Çarşamba akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

KARA TAHTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Kara Tahta dizisini senaryosunu ise Erkan Birgören yazdı.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 İstanbul doğumlu oyuncudur. Yakışıklı oyuncu ilkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan Furkan Andıç daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise Atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.

Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu, TNT ekranında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla birlikte dizilerde de rol almaya başlamıştır.

Furkan Andıç çok sayıda reklam filminde oynamıştır. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve senaryosu Desperate Housewives dizinden uyarlanan Kanal D'nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde, orijinalinde Jesse Metcalfe'nin canlandırdığı ve Gabrielle Solis'le (Eva Longoria) gizli ilişkisi bulunan genç bahçıvan John Rowland karakterinin Türkiye'deki uyarlamasında, Zeliş'e (Evrim Solmaz) ilgi duyan bilişim meraklısı Levent karakterini canlandırmıştır. Yağmurdan Kaçarken dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Aşk Ekmek Hayaller dizisinde Altan'ın büyüdüğündeki halini oynamıştır. 2014 Haziran'da yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Selim İnan rolünü canlandırmıştır, bu rolle daha iyi tanınarak ün sahibi olmuştur. Ağustos 2015'te Andıç'ın Atv dizisi Kırgın Çiçekler'in kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır. Şimdilerde ise Kırgın Çiçekler dizisinde düzenli kadroya girmiştir. Fakat 11. bölüm ile girdiği Kırgın Çiçekler dizisinden 29. bölüm ile birlikte ayrılmıştır. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Tankut karakterini canlandırmıştır.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miray Daner'in tam adı, Miray Naz Danerdir. Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde de Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır. Oyuncu Miray Daner, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

Miray Daner'in oynadığı diziler:

Papatyam

Zil Çalınca

Medcezir

Vatanım Sensin

Bir Litre Gözyaşı

Saygı

Miray Daner'in oynadığı filmler:

Dersimiz Atatatürk

Çınar Ağacı

Arkadaşım Max

Göklerdeki Kahraman

