Kara yılan kış uykusundan erken uyandı

Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması ise şaşkınlık yarattı.

Yetkililer uyarıyor: Zarar vermeyin



Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Yetlililer bu yılan türünün zehirli olmadığını, doğada zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA



