Teklik zıt anlamlısı nedir? Tekliğin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Teklik kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "tek" kelimesinden türetilen teklik kelimesi genellikle dil bilgisi terimi olarak kullanılsa da farklı anlamlara da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre teklik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Tek, bir olma durumu

Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil

Lira

Teklik zıt anlamlısı nedir?

Anlam bakımından birbirine ters düşen ve birbiriyle çelişen sözcükler zıt anlamlı kelimeler olarak ifade edilir. Zıt anlamlı kelimeler aynı anlam bağlamı içinde karşıt olan sözcükler olarak da düşünülebilir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bazı kelimelerin karşıt anlamı olmayabilir. Teklik kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük listesi:

Çoğul

Çokluk

Tekliğin zıt anlamlısı çoğul ve çokluk kelimeleridir. Kelimelerde tekil olmayı ifade eden teklik kelimesinin zıt anlamı olan çokluk ve çoğul kelimesi de yine dil bilgisi anlamı olarak zıtlık oluşturur. Tek olma durumu anlamı için kullanılan teklik kelimesi yerine çoğul ve çokluk kelimelerinin kullanılması yanlıştır.

Tekliğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Teklik kelimesinin zıt anlamı çokluk ve çoğul olarak kullanılabilir. Tekliğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler sayesinde kelime anlamları daha iyi pekiştirilebilir. Teklik zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: