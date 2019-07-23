'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li Erdoğan'ın, kendisini şirket müdürü olarak atayıp 7 bin 500 lira maaş belirlemesiyle ülke gündeme geldiğini söyledi.

Karar alındıktan sonraki ilk meclis toplantısında konuyu tekrar gündeme getirdiklerini belirten Avcı, "Kendisi bu konuyu iyi araştırdığını ve yasal olduğunu söyledi. Tekrar görüşülmesi için verdiğimiz önergeyi gündeme alınmadı ve kapattı. Ancak konu medyaya yansıyınca geri adım attı." ifadelerini kullandı.

Avcı, Erdoğan'ın uygulamalarından kendi belediye personelinin bile rahatsız olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın personel alımında da vicdanları yaralayan uygulamalar imza attığını savunan Avcı, şöyle konuştu:

"ALDIĞI TÜM PERSONELİN ALTINDAN FARKLI KONULAR ÇIKTI"

"Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadı. Karaburun halkının ciddi tepkisi var. Bütün partiler de uygulamalardan rahatsız. Personel alımlarıyla ilgili şikayetlerimizi meclis gündemine getirdik. Aldığı tüm personelin altından farklı konular çıktı. Plajlarda bulunan işletmelerden sorumlu olan kişi Sayın Erdoğan'ın kardeşinin çocuğu. Halkla ilişkiler müdürü olarak göreve başlayan kişi ise başkanın halasının kızı."