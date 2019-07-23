Mynet Trend

'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadığını ileri sürdü.

'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li Erdoğan'ın, kendisini şirket müdürü olarak atayıp 7 bin 500 lira maaş belirlemesiyle ülke gündeme geldiğini söyledi.

Karar alındıktan sonraki ilk meclis toplantısında konuyu tekrar gündeme getirdiklerini belirten Avcı, "Kendisi bu konuyu iyi araştırdığını ve yasal olduğunu söyledi. Tekrar görüşülmesi için verdiğimiz önergeyi gündeme alınmadı ve kapattı. Ancak konu medyaya yansıyınca geri adım attı." ifadelerini kullandı.

Avcı, Erdoğan'ın uygulamalarından kendi belediye personelinin bile rahatsız olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın personel alımında da vicdanları yaralayan uygulamalar imza attığını savunan Avcı, şöyle konuştu:

"ALDIĞI TÜM PERSONELİN ALTINDAN FARKLI KONULAR ÇIKTI"

"Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan 3 akrabasını belediyeye müdür olarak atadı. Karaburun halkının ciddi tepkisi var. Bütün partiler de uygulamalardan rahatsız. Personel alımlarıyla ilgili şikayetlerimizi meclis gündemine getirdik. Aldığı tüm personelin altından farklı konular çıktı. Plajlarda bulunan işletmelerden sorumlu olan kişi Sayın Erdoğan'ın kardeşinin çocuğu. Halkla ilişkiler müdürü olarak göreve başlayan kişi ise başkanın halasının kızı."

'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akraba müdür

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 45 yorum
yıllardır böyleydi zaten akpliler kendi adamlarını doldura doldura belediyelere az mı yediler hadi canım miladınız doldu birazda başkaları yesin madem
"herşey çok güzel olacak" derken Kastettiğiniz bu tür bir güzellikmiydi. )))
Gelirken böyle demediler ama. Akparti sucladıkları iddialara delil bile getirmediler. Sadece iddia ettiler. Kendileri için İddia etmemize gerek bile yok! KENDİ AĞIZLARIYLA İTİRAF EDİYORLAR!
@zozey23 Güzel bir yorum değil.Biz eskileri hırsız diye seçmedik.Madem gelende hırsız olacaktı değiştirmeye ne gerek vardı,eski hırsızlarla devam ederdik.
Sen haberi bir daha oku bre ön yargılı cahil
başkaları yesin nasıl bi mantık be kardeşim biz İzmir'de CHP ye oy veriyoruz hizmet ediyor etsin diye yesin diye değil yiyenleri ülkeye cb bb iktidar vs seciyolar zaten
tabi canım turkiyede bütün belediyeler ak partinindi di mi işte yanlış burda.Ak parti de olunca sesiniz gür çıkar ama kendi tarafınızdan olunca e canım zamanında onlarda yedi az da bunlar yesin.O zaman sizin ne farkınız var.
damadını bakanmı yapmış :)
Belediye başkanı olunca bunları yapan; Devletin Başkanı olsa , sadece Damâdını değil YetmişYedi Sülalesini Bakan yapar
@cemali44 yani diyorsun ki bakan yapması çok normal
Belediyelerib hepsi arpalık oldu. Kaç tane çalışan liyakat sahibi 3
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçimlere girip kaybeden belediye çalışanı, 288 kilometre uzağa göreve gönderildi

Seçimlerde aday olmuştu, 288 kilometre uzağa göreve gönderildi

Antalya'daki kan donduran olayda yeni gelişme: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

Gurbetçilerin bilmediği kanun başlarına dert oluyor

Bu kanun bilmeyenin başına dert oluyor!

Olumsuz hava balon turizmini vurdu! İptal edildi

Olumsuz hava balon turizmini vurdu! İptal edildi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Gece saatlerinde İstanbul'a da geliyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.