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Karaca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 120 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 120 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaz turizm sezonu kapattıklarını belirterek kentin en önemli turisttik mekanlarından olan Karaca Mağarası'nın 120 bin turisti ağırladığını söyledi. Vali Taşbilek, Karaca Mağara'sını gelecek sezona hazırlamak için esikleri tespit ederek çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Üniversitemizin teknik ve bilimsel yönden desteklerini alarak Karaca Mağara’mızın kapalı döneminde çalışmalar yaparak önümüzdeki sezona hazırlamak istiyoruz. Çok önemli olan bir mağaramız, Gümüşhane tanıtımı noktasında çok kıymetli bir mekan” diye konuştu.

Karaca Mağarası'nın ziyarete açıldığı 2001 yılından beri her sezon turist sayısını artırdığını belirten Vali Taşbilek, “Özellikle bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 120 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır. Bu sayı bizleri hem çok mutlu etti, hem de ilimizi tanıtımı için çok önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yılki sayıyı, geçen yılki sayıyla oranladığımız da yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış söz konusu, ilk ziyarete açıldığı 2001 yılında bu zamana bakıldığında 26 bin kişiden 120 bin kişiye çıkması bizi mutlu etti. Bu sayı bizlere yerli ve yabancı turistlere daha iyi bir hizmet vermek için ayrı bir hükümlülük yüklemiştir. Yapacağımız çalışmalarla gelecek sezon insanlara daha özellikli bir Karaca Mağarası sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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