Karadeniz'e sel ve heyelan uyarısı!

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri toprağın aşırı yağışlarla suya doyduğu bölgede az miktarda yağışların da heyelanlara neden olabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

'ÖNEMLİ HADİSELERE YOL AÇABİLİR'



Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğu bölgede şiddetli yağışların süreceğini belirterek düşük yağış miktarının bile önemli hadiselere neden olabileceğini söyledi. Ceylan, "Bölgede metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözleniyor. Bölgemiz batı ve kuzey batısını etkisi altına almaya başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemleri ile atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisi altına girdi. Bu nedenle öğle saatlerinden itibaren de bölgemizde çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlendi. Yağışlar daha çok bölgemizin sahil şeridinde kıyı boyunca meydana geldi. İç kesimlerde çok fazla etkili bir yağışa rastlamadık. Kıyı kesimlerinde de özellikle Trabzon’un doğusu Rize ve Hopa sahil boyunca yer yer metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözlendi. Rize civarında 120 kilogram, Artvin civarında 110 kilogramı bulan yağışlara rastladık. Bunun dışında bölgemiz genelinde genelde 40 ile 50 kilogram civarında yağışlar gözlendi." dedi.