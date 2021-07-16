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Karadeniz’in mavi bayraklı plajları tatilcileri bekliyor! Kandıra sezona hızlı başladı

16.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz turizminin gözde merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar, altın rengi kumu ve Karadeniz'in berrak sularıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Karadeniz’in mavi bayraklı plajları tatilcileri bekliyor! Kandıra sezona hızlı başladı

Bölgedeki Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Bağırganlı plajları altın rengi kumu, berrak suyuyla ön plana çıkıyor. Kandıra'nın incisi olarak kabul edilen Kerpe Plajı, ilçeyi ziyaret edenler için önemli durakların başında geliyor. Kerpe, rüzgardan korunaklı yapısı nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Plajın yer aldığı koyun bazı kesimlerinde şnorkelle yüzme ve tüplü dalış yapılabiliyor.

Kerpe Mahallesinde bulunan Miço Koyu ise yaz sezonunda sadece kadınlara tahsis ediliyor. Etrafı çam ormanıyla çevrili plajda ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların gölgesinde dinlenebiliyor.

PLAJLARIYLA TATİLCİLERİ MUTLU EDECEK

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kumsala sahip Kumcağız Plajı da yaz sıcaklarından bunalanların aradığı adresler arasında yer alıyor. Temiz ve ince kumuyla tercih edilen plajda, suyun berraklığı sayesinde deniz tabanındaki güzellikler seyredilebiliyor.

Kandıra'nın en büyük plajı olan Cebeci ise yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğa ve 50 metre genişliğe sahip. Karadeniz'deki 2 adadan biri olan Kefken Adası'nın tam karşısında yer alan plaj, ziyaretçilerine panoramik manzara sunuyor. Plajda voleybol ve futbol alanları da bulunuyor.

Kandıra'nın İstanbul sınırındaki Bağırganlı Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle dikkati çeken plaj ise dalga alması nedeniyle diğer plajlara nazaran daha az tercih ediliyor. Bağırganlı Plajı, olta balıkçılığı ve dalış gibi aktivitelere de olanak sağlıyor.

Kefken Mahallesi'ndeki Kovanağzı Plajı ise Miço Koyu'ndan sonra Kandıra'nın mavi bayrağa sahip en küçük ikinci plajı. Deniz tabanı ve plaj kısmı taşlı yapıya sahip Kovanağzı, az dalga alması dolayısıyla Kandıra'nın en güvenli plajları arasında gösteriliyor.

(AA)

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