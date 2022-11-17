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Karadeniz ısınıyor, deniz ekosisteminde oksijen azalıyor

17.11.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de, küresel ısınmanın etkileriyle deniz suyu sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Son yıllarda deniz suyu sıcaklığının kasım ortalamasının 15,3’ten 17 santigrat dereceye yükseldiği belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, “Deniz suyu sıcaklığının artması, ekosistemde ciddi değişikliklere neden olduğunun göstergesi. İklim değişikliği, özellikle denizde su kolon

Karadeniz ısınıyor, deniz ekosisteminde oksijen azalıyor

Küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi. Yağış rejiminin değiştiği bölgede, küresel ısınmanın etkileriyle deniz suyu sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerine çıktı. Son yıllarda deniz suyu sıcaklığının kasım ortalaması 15,3’ten 17 santigrat dereceye yükseldiği belirlenen bölgede; su sıcaklığının yıllık ortalamaların üzerinde olması balıkçılık ve balık popülasyonun yanında ciddi değişkenlik gösteren deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor.

'SICAKLIK ARTIŞI CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİRİYOR'

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, bölgede son 10 yılda ciddi anlamda deniz suyu sıcaklığının arttığını belirtti. Ağırbaş, "Yaptığımız çalışmalar, son dönem örneklemelerimiz ve ölçümlerimiz de Karadeniz'in alışılagelmiş olan yıllık ortalama sıcaklıkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Karadeniz'in son 50 yıllık deniz suyu sıcaklığına baktığımız zaman 2000'li yıllardan sonra çok ciddi bir şekilde artış olduğunu tespit ettik. Özellikle 2010'dan sonra bu sıcaklık artışı kendini çok ciddi bir şekilde hissettirir duruma geldi. Yıllık ortalama 15,3 santigrat derece olan sıcaklıkların arttığını, aylık ölçekte değerlendirdiğimizde kasım ayı ortalaması 15,3 santigrat derece olması gerekirken şu an yer yer 16- 17 santigrat derecelere ulaştı. Ekim ayı ortalaması da 19 santigrat derece olması gerekirken 21-22 santigrat derece olarak kaydettik” dedi.

'SUDA OKSİJEN AZALMASINA NEDEN OLABİLİYOR'

İklim değişikliğiyle balık popülasyonu ve balıkçılığın etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Ağırbaş, “Bu durum deniz suyu sıcaklığının küresel iklim değişikliği ile beraber artması, ekosistemde ciddi değişikliklere neden olduğunun bir göstergesi. Bu özellikle deniz suyunda su kolonunda tabakalaşmaya neden oluyor. Alt ve üst tabakanın ciddi şekilde birbirinden ayrılarak ortamın daha verimsiz hale gelmesine, neden olabiliyor. İklim değişikliği, özellikle denizde su kolonunda tabakalaşmaya, suda oksijen azalmasına neden olabiliyor. Bu durum da biyoçeşitliliği, devamında ise balıkçılığı etkiliyor. Gerek bu sektörde çalışanlara gerekse ülke ekonomisine kadar ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor" diye konuştu.

'BALIKÇILIĞI ETKİLİYOR'

​Deniz suyu sıcaklığındaki artışın, hamsi avını olumsuz etkilediğini de kaydeden Doç. Dr. Ağırbaş, "Balıkçı kısa zamanda hedeflediği balığı avlamak istiyor; fakat Karadeniz özeline baktığımız zaman ticari avlanan balık sayıları her geçen yıl giderek azalmakta. Balıkçılar, palamutta güzel bir av sezonu geçiriyor. Yer yer hamsi avlanıyor ancak hamsi, çok ince ve beklendiği kadar da av vermiyor. Bunun birçok nedeni var ama en önemli nedenlerinden biri, deniz suyu sıcaklığının uygun seviyede olmaması. Bu da direkt balıkçılığı etkiliyor” dedi. (DHA)

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