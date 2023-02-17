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Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'yu korkutan anlar! Oğlunun arabasını taşladılar... Sosyal medyadan paylaştı

17.02.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başından bu yana Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan futbol adamı Andrea Pirlo Torino'dan gelen görüntüler sonrası hayli kaygılandı. 43 yaşındaki teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo'nun Torino'da aracı 4 kişilik bir grup tarafından taşlanıp tekmelenirken, 19 yaşındaki Nicolo bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'yu korkutan anlar! Oğlunun arabasını taşladılar... Sosyal medyadan paylaştı

İtalya futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerine teknik direktör olarak Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te devam eden Andrea Pirlo'ya Torino'dan korkutan bir haber geldi.

İtalyan teknik adamın 19 yaşındaki oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da taşlı saldırya uğrarken, Nicolo o yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

ARABASINI TAŞLADILAR

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Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlatırken, bu duruma büyük tepki gösterdi.

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"BU NORMAL Mİ?"

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, "Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

TARAFTARLAR TEHDİT ETMİŞTİ

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Nicolo Pirlo, sosyal medya hesabından "Arabamı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik. Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" paylaşımını yaptı. Andrea Pirlo 2021 yılında Juventus'u çalıştırırken, oğlu Nicolo Pirlo bazı taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.

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