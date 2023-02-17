Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'yu korkutan anlar! Oğlunun arabasını taşladılar... Sosyal medyadan paylaştı

İtalya futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerine teknik direktör olarak Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te devam eden Andrea Pirlo'ya Torino'dan korkutan bir haber geldi.

İtalyan teknik adamın 19 yaşındaki oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da taşlı saldırya uğrarken, Nicolo o yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

ARABASINI TAŞLADILAR

Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlatırken, bu duruma büyük tepki gösterdi.

"BU NORMAL Mİ?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, "Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

TARAFTARLAR TEHDİT ETMİŞTİ

Nicolo Pirlo, sosyal medya hesabından "Arabamı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik. Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" paylaşımını yaptı. Andrea Pirlo 2021 yılında Juventus'u çalıştırırken, oğlu Nicolo Pirlo bazı taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.

