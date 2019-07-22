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Karaköy Poğaçası Tarifi

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YEMEK TV HABERLERİ  | 22.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kıyır kıyır, ağızda dağılan enfes bir poğaça tarifimiz var! Karaköy Poğaçası, çay keyfinize lezzetle eşlik edecek.

Malzemeler:
250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
2 yumurta (birinin sarısı üzerine)
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kapta yoğurun.
Üzerini streç film ile kapatarak 40 dakika mayalandırın.
Hamuru mayalandırdıktan sonra küçük limon büyüklüğünde bezeler kopararak elinizle düzgünce yuvarlayarak şekillendirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerini kapatarak 20 dakika daha mayalandırın.
Mayalandırdığınız poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çatal ile artı şeklinde çizikler atın.
180 derecede üzeri iyice kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika pişirin)
Afiyet Olsun

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