EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Karakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karakter, bir insanın mizacını tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Türkçeye yabancı dillerden yerleşmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Yabancı dillerden dilimize yerleşmiş ancak kullanımı yaygınlaşmış olan karakter kelimesinin cümle içinde kullanımlarına bağlı olarak eş anlamlılarına kullanılabilir. Karakter de eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Peki, karakter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Karakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karakter kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Fransızcada "huy, tabiat, kişilik, romanda şahsiyet" anlamlarına gelen "caractère" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de ilk başta "yaratılış, tabiat, huy" anlamlarında geçmiş ve kullanılmıştır. Zamanla kullanım şekillerine göre yeni anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre karakter kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ayırt edici nitelik
  • Bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti
  • Bir kişinin ya da topluluğun tutumu, duygu ve davranış biçimi
  • Basımda harf türü
  • Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
  • Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özellikler bütünü
İnce eş anlamlısı nedir? İnce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİnce eş anlamlısı nedir? İnce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karakterin eş anlamlısı nedir?

Karakter kelimesinin eş anlamı olan birçok sözcük vardır. Bu eş anlamlı kelimelerin bir kısmı günümüzde çok sık kullanılmayan kelimelerdir. Karakter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Tabiat
  • Seciye
  • Ira
  • Öz yapı
  • Mizaç
  • Meşrep
  • Şemail
  • Tab
Anlamak eş anlamlısı nedir? Anlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAnlamak eş anlamlısı nedir? Anlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karakterin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Karakter eş anlamlısı kelimelerle birden fazla örnek cümle kurulabilir. Örnek cümlelerle kelimelerin anlamını pekiştirmek daha kolay olacaktır. Karakterin eş anlamlısı sözcüklerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Onun mizacı böyle, her gezide sorun çıkarıp tat kaçırıyor.
  • Tabiatı gereği kimseyi kıramaz, herkesin ricasını yerine getirmeye çalışır, gücü yetmediğinde ok üzülürdü.
  • Öz yapısı başkalarına karşı dik durmaya, ezilip bükülmemeye uygundu.
  • Kimsenin acımasını istemezdi bu yüzden her işini kendi halletmeye çalışan bir tabı vardı.
  • Karşılık beklemeden herkesin iyiliğine koşmak insanın meşrebine aykırıdır.
  • İnsan bir noktada kendine fayda aramaya girişmeli biraz da kendi seciyesine önem vermeli.
  • Pek uysal ırasına rağmen kimseyle anlaşamaması biraz ilginçti.
Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?
KPSS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı! KPSS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir karakter

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.