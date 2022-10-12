Karakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karakter kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Fransızcada "huy, tabiat, kişilik, romanda şahsiyet" anlamlarına gelen "caractère" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de ilk başta "yaratılış, tabiat, huy" anlamlarında geçmiş ve kullanılmıştır. Zamanla kullanım şekillerine göre yeni anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre karakter kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ayırt edici nitelik

Bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti

Bir kişinin ya da topluluğun tutumu, duygu ve davranış biçimi

Basımda harf türü

Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse

Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özellikler bütünü

Karakterin eş anlamlısı nedir?

Karakter kelimesinin eş anlamı olan birçok sözcük vardır. Bu eş anlamlı kelimelerin bir kısmı günümüzde çok sık kullanılmayan kelimelerdir. Karakter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Tabiat

Seciye

Ira

Öz yapı

Mizaç

Meşrep

Şemail

Tab

Karakterin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Karakter eş anlamlısı kelimelerle birden fazla örnek cümle kurulabilir. Örnek cümlelerle kelimelerin anlamını pekiştirmek daha kolay olacaktır. Karakterin eş anlamlısı sözcüklerle örnek cümleler şu şekildedir:

Onun mizacı böyle, her gezide sorun çıkarıp tat kaçırıyor.

Tabiatı gereği kimseyi kıramaz, herkesin ricasını yerine getirmeye çalışır, gücü yetmediğinde ok üzülürdü.

Öz yapısı başkalarına karşı dik durmaya, ezilip bükülmemeye uygundu.

Kimsenin acımasını istemezdi bu yüzden her işini kendi halletmeye çalışan bir tabı vardı.

Karşılık beklemeden herkesin iyiliğine koşmak insanın meşrebine aykırıdır.

İnsan bir noktada kendine fayda aramaya girişmeli biraz da kendi seciyesine önem vermeli.

Pek uysal ırasına rağmen kimseyle anlaşamaması biraz ilginçti.



