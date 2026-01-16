Karanlıkta yaşayan köy, 1 milyon euroya güneş satın aldı

İtalya’nın Alp Dağları’nda, yüksek dağların arasında yer alan Viganella köyü, her yıl aylarca süren karanlığa sıra dışı bir çözüm buldu. Coğrafi konumu nedeniyle 84 gün boyunca güneş ışığı alamayan köyde, 1 milyon euroluk projeyle dağın zirvesine kurulan dev ayna sayesinde güneş yeniden vadiye indirildi.

DAĞIN ZİRVESİNE DEV AYNA KURULDU

Eski belediye başkanının öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, köyün 1 kilometre uzağındaki Scagiola Dağı’nın 1100 metre yüksekliğindeki zirvesine dev bir mekanizma inşa edildi. Projenin kalbinde, 8 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde çelik bir ayna bulunuyor.

1 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Yaklaşık 1 milyon euro bütçeyle hayata geçirilen sistem, güneş ışınlarını dağın zirvesinden vadi tabanındaki köye yansıtmak üzere tasarlandı. Böylece kış aylarında güneşten mahrum kalan Viganella, doğal ışıktan yeniden faydalanabiliyor.

ÖZEL YAZILIMLA GÜNDE 6 SAAT GÜNEŞ

Özel bir yazılımla kontrol edilen ayna, güneşin hareketini takip ederek ışınları köye yönlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde Viganella, karanlık geçen kış günlerinde bile yaklaşık 6 saat boyunca güneş ışığı alabiliyor.

DEPRESYONU ENGELLİYOR

Viganella’da hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; aynı zamanda küçük bir dağ köyünün yaşam kalitesini artıran, dünyaya ilham veren bir çözüm olarak öne çıkıyor.