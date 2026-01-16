Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Karanlıkta yaşayan köy, 1 milyon euroya güneş satın aldı

İtalya’nın Alp Dağları’ndaki derin bir vadide yer alan Viganella köyü, coğrafi konumu nedeniyle her yıl 11 Kasım ile 2 Şubat tarihleri arasında tam 84 gün boyunca güneş ışığı alamıyor. Yüksek dağların gölgesinde kalan köy için sıra dışı bir çözüm geliştirildi.

Karanlıkta yaşayan köy, 1 milyon euroya güneş satın aldı
Sedef Karatay

İtalya’nın Alp Dağları’nda, yüksek dağların arasında yer alan Viganella köyü, her yıl aylarca süren karanlığa sıra dışı bir çözüm buldu. Coğrafi konumu nedeniyle 84 gün boyunca güneş ışığı alamayan köyde, 1 milyon euroluk projeyle dağın zirvesine kurulan dev ayna sayesinde güneş yeniden vadiye indirildi.

DAĞIN ZİRVESİNE DEV AYNA KURULDU

Eski belediye başkanının öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, köyün 1 kilometre uzağındaki Scagiola Dağı’nın 1100 metre yüksekliğindeki zirvesine dev bir mekanizma inşa edildi. Projenin kalbinde, 8 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde çelik bir ayna bulunuyor.

Karanlıkta yaşayan köy, 1 milyon euroya güneş satın aldı 1

1 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Yaklaşık 1 milyon euro bütçeyle hayata geçirilen sistem, güneş ışınlarını dağın zirvesinden vadi tabanındaki köye yansıtmak üzere tasarlandı. Böylece kış aylarında güneşten mahrum kalan Viganella, doğal ışıktan yeniden faydalanabiliyor.

ÖZEL YAZILIMLA GÜNDE 6 SAAT GÜNEŞ

Özel bir yazılımla kontrol edilen ayna, güneşin hareketini takip ederek ışınları köye yönlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde Viganella, karanlık geçen kış günlerinde bile yaklaşık 6 saat boyunca güneş ışığı alabiliyor.

Karanlıkta yaşayan köy, 1 milyon euroya güneş satın aldı 2

DEPRESYONU ENGELLİYOR

Viganella’da hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; aynı zamanda küçük bir dağ köyünün yaşam kalitesini artıran, dünyaya ilham veren bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Popüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadıPopüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadı
Milyonlarca kez dinlemişti! O şarkıcı yapay zeka çıktı! Milyonlarca kez dinlemişti! O şarkıcı yapay zeka çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya Güneş köy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.