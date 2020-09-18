Karantinadan kaçtığı iddia edilen Enes Batur kimdir? Enes kaç yaşında ve nereli? Enes Batur ne iş yapar? İşte Enes Batur’un hayatı!

Fenomen Enes Batur’un KYK yurduna yerleştirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önceki paylaşımlarında koronavirüse yakalandığını duyuran fenomen ve sevgilisi kendilerini karantinaya aldı. Ancak filyasyon ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Enes Batur ve sevgilisinin karantinada olmadıklarının tespit edildiği konuşuldu. Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer’ın kalan karantina sürecisini yurtta geçirmelerine karar verildi. Hakkında çıkan haberlere adeta ateş püsküren Enes Batur sosyal medyadan peşi sıra açıklamalar yapmaya başladı. ‘ALÇAKÇA, KALLEŞÇE BÜYÜK BİR OYUN’ Koronavirüse yakalanan ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin Beykoz’daki lüks villasında bulunmayınca sosyal medya ayağa kalktı. Koronavirüs karantinasını ihlal ettiği söylenen Batur sosyal medya hesabından, “Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah’ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım” notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları arasında ‘Enes Batur koronavirüs karantinasından kaçtı mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yetkililerin yurda yerleştirdiği Batur sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Evde durduğum tüm sürenin kamera görüntülerini paylaşmaya hazırım. Hayat Eve Sığar uygulamasından sinyali takip edebilirsiniz. Karantinayı asla bozmadım” ifadelerini kullandı.

ENES BATUR KİMDİR? Gerçek adı Enes Batur Sungurtekin olan sosyal medya fenomeni 9 Nisan 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enes Batur yaş olarak 22 yaşındadır. Enes Batur’un burcu ise koçtur. Babası polis ve annesi hemşire olan Enes Batur, memur bir ailenin çocuğu olarak uzun süre boyunca Antalya’da yaşamıştır. Enes Batur’n annesi Malatyalı; babası Adanalı’dır. Youtube dünyasına oyun videoları çekerek başlayan Enes Batur bir anda fenomen haline dönüşmüştür. Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye’nin en çok aboneye sahip bireysel Youtube kanalı sahibi olan Batur eğlence, vlog ve meydan okuma türlerinde videolar çekmeye devam etmiştir. Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bir süre eğitim alan Batur kariyerindeki yükselişin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. Batur daha sonrasında Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon Bölümü’ne kayıt yaptırmıştır. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez verilen En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü’nü Şeyma Subaşı’nın elinden aldı. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Batur’un ödülü geri alındı. 2018 yılında düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.