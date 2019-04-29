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Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

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GÜNDEM  | 29.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Antalya'da, N.A.M. adlı kadın, hamile kaldığı erkek arkadaşıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verilince adliyenin 2'nci katından kendisini boşluğa bırakmak istedi. İntihar girişimini, güvenlik görevlileri önledi.

Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

Olay, öğle saatlerinde, Antalya Adalet Sarayı'nın 2'nci katında meydana geldi. N.A.M., iddiaya göre, birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldıktan sonra terk edilince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Beni hamile bıraktı' diye suç duyurusunda bulundu.

2. KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

Adliyeye geldiğinde, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını öğrenerek, bir süre ağlayan N.A.M., 2'nci kattan kendisini boşluğa bırakmak istedi. Kadını fark eden özel güvenlik görevlileri, hemen müdahale etti. Adliye dışına çıkarılan N.A.M. için sağlık ekibi çağrıldı. Adliye bahçesinde sinir krizi geçiren kadına, sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa bindirilen N.A.M., hastaneye götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya mahkeme intihar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ah be kızım bu cehaletle ne olacak sizin sonunuz korunsaydın bare madem bacaklarını açtın korunmayıda bileceksin.
bunu yapan adam değil alçak kızı gebe bırak git işmi bu
5 dakikalık işin neticesi çocuğa yazık
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