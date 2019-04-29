Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

Olay, öğle saatlerinde, Antalya Adalet Sarayı'nın 2'nci katında meydana geldi. N.A.M., iddiaya göre, birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldıktan sonra terk edilince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Beni hamile bıraktı' diye suç duyurusunda bulundu.

2. KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

Adliyeye geldiğinde, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını öğrenerek, bir süre ağlayan N.A.M., 2'nci kattan kendisini boşluğa bırakmak istedi. Kadını fark eden özel güvenlik görevlileri, hemen müdahale etti. Adliye dışına çıkarılan N.A.M. için sağlık ekibi çağrıldı. Adliye bahçesinde sinir krizi geçiren kadına, sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa bindirilen N.A.M., hastaneye götürüldü. (DHA)

