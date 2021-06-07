Karate temel teknikleri nelerdir, nasıl yapılır?

Karate (Karate-Do) temel teknikleri 5 grupta incelenir. Karateyi bir bina olarak düşünürsek 5 taşıyıcı ana kolon vardır. Bu teknikler şu şekildedir: Elle yapılan atak teknikleri te waza

Ayakla yapılan atak teknikleri keri waza

Dairesel olarak yapılan teknikler uchi waza

Duruş teknikleri dachi waza

Blok teknikleri uke waza Bütün bedenimizi silah olarak kullanabiliriz. Dairesel olarak kullanılan teknikler, el ve ayakla da yapılır. İkisine de uchi waza denir. KARATEDE ELLE VURUŞ TEKNİKLERİ NELERDİR? Karatede elle vuruş teknikleri çok detaylıdır. Kizamu zuki, ön kolla vurulan direkt yumruktur. Karatecinin en büyük silahı ters kolla vurulan Gyaku Zuki'dir. Oi Zuki ileriye doğru atılan büyük yumruktur, kelime olarak da bu anlama gelmektedir. Mavaşi Zuki, dairesel olarak vurulan yumruktur. Ura Zuki, Yama Zuki, Morote Zuki diğer vuruş şekilleridir. Dairesel olarak kullanılan teknikler de vardır, ama yumruk tekniklerinde bu ve buna benzer çok sayıda teknik uygulanabilir. Bunlar temelde uygulanan tekniklerdir. Açık elle de uygulanan teknikler vardır. Bunlara da uchi waza adı verilmektedir.

KARATEDE AYAKLA VURUŞ TEKNİKLERİ NELERDİR? Karatede ayakla vuruş teknikleri çok detaylıdır. Temelde maya geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri, uro mawashi gibi teknikler vardır. Bu teknikler, ayağa tabi olan silah kısımlarıyla kullanılır. Maya geri, ayağın pençe kısmıyla beraber söktürücü bir silah olarak kullanılır. Rakibin karnına ya da çenesinin altına vurulabilir. Karına vurulan tekmeye mae geri kekomi, çeneye vurulan tekmeye mae geri keage adı verilir. Yoko geri, ayağın yan kısmıyla vurulan tekmedir. Bu da hem karına hem çeneye kullanılabilir. Mawashi geri, ayağın üstüyle vurulan bir vuruş tekniğidir. Bu teknik üst seviye ve alt seviye olarak kullanılır. Ushiro geri tekniğinin Türkçe'si, katır tekmesi anlamına gelmektedir. Dönerek ayağın topuğuyla vurulur. Uro mawashi geri, dairesel olarak ayağın tabanıyla vurulan tekme tekniğidir. KARATEDE BLOK TEKNİKLERİ NELERDİR? Elle ve ayakla yapılan çokça blok tekniği vardır. Age uke, kaldırarak blok anlamına gelmektedir. Yüz seviyesine gelen bir yumruğa karşı alınan blok tekniğidir. Soto uke, dıştan içe doğru yapılan blok tekniğidir. Bu da genelde, yüz ve mide hizasına yapılan ataklarda, dıştan içeriye doğru kullanılan blok tekniğidir.

Uchi ude uke, ön kolla içten dışa doğru yapılan blok tekniğidir. Bu da mide seviyesine ve surat seviyesine gelen ataklara karşı yapılan blok tekniğidir. Otoshi uke, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan blok tekniğidir. Teisho uke, surat seviyesine gelen dairesel tekmelere karşı kullanılan, elin iç kısmıyla alınan blok tekniğidir. Shuto barai, elin keskin kısmıyla süpürme şeklinde yapılan blok tekniğidir. Shuto uke, elin keskin kısmıyla alınan blok tekniğidir. Gedan barai, alt seviye süpürüş anlamına gelmektedir. El boyundan diz kapak üstüne kadar gelir, dizle el arasında bir karış boşluk olur. Buradaki amaç da, karşıdan gelen tekmenin elin altından karnımıza gelmesini önlemektir. Blok aldığımızda hedefi de daraltırız ve blokun arkasına gizleniriz. KARATEDE DAİRESEL VURUŞ TEKNİKLERİ NELERDİR? Karatede dairesel olarak uygulanan teknikler, hem ellerimizde hem de ayaklarımızda mevcuttur. Shuto uchi, elin keskinleme kısmıyla vurulan tekniktir. Haito uchi, elin üst kısmıyla vurulan tekniktir. Uraken uchi, kolun sırt kısmıyla vurulan tekniktir. Çekiç vuruşu, yukarıdan aşağıya ya da yan olarak uygulanabilir.

Hiza geri, dizle vurulan tekme tekniğidir. Bu da dairesel olarak uygulanır, direkt olarak da vurulabilir. Bir de dirsekle uygulanan dairesel teknikler vardır. Mawashi empi uchi, dirsekle dairesel olarak vurulan tekniktir. Age empi uchi, dirsekle yukarıya doğru vurulan bir vuruştur. Yoko empi uchi, söktürücü bir yan vuruş çeşididir. Rakibin midesine de yüzüne de vurulabilir. Otoshi empi uchi, yukarıdan aşağıya doğru vurulan dirsek vuruşudur. KARATEDE NE TÜR DURUŞLAR VARDIR? Diğer tekniklerde olduğu gibi, duruş tekniklerinde de karate çok zengindir. You Dachi, karatecinin hazır ol duruşudur. Musubi Dachi, ayakların 45 derecelik açıyla açık olduğu bir dik duruş pozisyonudur. Kiba Dachi duruşunda, vücudun yüzde 50'si sağ ayak, yüzde 50'si sol ayak üzerindedir. Türkçe anlamı 'süvari duruşu'. Kokutsu Dachi duruşunda, vücudun yüzde 70 ağırlığı arka ayak üzerinde, yüzde 30 ağırlığı ön ayak üzerindedir. Bu savunma duruşudur. Rakiplerin saldırı anlarında, blok pozisyonuna geçilecek duruştur. Zenkutsu Dachi duruşunda, vücudun yüzde 60 ağırlığı ön, yüzde 40 ağırlığı arka ayaktadır. Vücut, ön tarafa doğru çok sağlam durmaktadır. Ataklar ve vuruşlar genelde bu duruş tekniğinde yapılır.