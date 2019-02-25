Karayolunda dört nala koşan eşeklerin görüntüsü görenleri şaşırttı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaşın çektiği amatör görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
E-96 Karayolu İzmir istikametine seyir halinde olan araçlar bir anda önlerinde koşan eşekleri gördü. Karayolunda araçlarla birlikte dört nala koşan 2 eşek hem görenleri hayrete düşürdü hem de trafikte tehlikeye yol açtı.
Eşeklerin karayolunda dört nala koşma anları ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise geniş yankı uyandırdı.
(İHA)
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Böyle dostumuz olsun ne dert kalır ne tasa!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Çocukluk hayali gerçek oldu! Gören, 'Bana da yap' diyor
Hobi olarak başladı, 7 ülkeye satıyor
Anlam vermek mümkün değil!
Sosyal medyayı salladılar! 'Sıfır makyaj...'
Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da uygulandı
İzmir'de hastanede skandal! Hemşirelere taciz
Depremleri önceden bilip sosyal medyadan paylaşıyor!
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum