Mynet Trend

Karayolunda dört nala koşan eşeklerin görüntüsü görenleri şaşırttı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara karayolunda dört nala koşan sahipsiz eşekler hem trafiği tehlikeye düşürdü hemde görenleri şaşırttı. Yoğun trafikte adeta araçlarla yarışan iki eşeğin o anları yolda seyir halinde bulunan bir araçtan saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaşın çektiği amatör görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

E-96 Karayolu İzmir istikametine seyir halinde olan araçlar bir anda önlerinde koşan eşekleri gördü. Karayolunda araçlarla birlikte dört nala koşan 2 eşek hem görenleri hayrete düşürdü hem de trafikte tehlikeye yol açtı.

Eşeklerin karayolunda dört nala koşma anları ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise geniş yankı uyandırdı.

(İHA)

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Dehşet! Alev topuna döndüDehşet! Alev topuna döndü
İstanbul’da kar altında “drift” terörü kameradaİstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eşek Manisa

En Çok Okunan Trend Haberler

En az yakan dizel arabalar 2019

En az yakan dizel arabalar 2019

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

Bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Anlam vermek mümkün değil!

Anlam vermek mümkün değil!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşete düşüren kaza kamerada! Alev topuna döndü

Dehşet! Alev topuna döndü

İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler çocuğun yüzünü parçaladı

Başıboş köpekler yüzünü parçaladı

Fenomen öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları

Sosyal medyada gündem oldular

Gaziantep'te dilenci kadınlar hasılatı kocalarıyla böyle paylaştı

Dilenciler hasılatı böyle paylaştı

Bahçelievler'deki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kimse fark etmedi! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.