Kardashian ailesi siyahlar içinde yemekte

Cuma günü People’a konuşan bir kaynak, Kim Kardashian’ın, Kanye West’e boşanma davası açtığından beri çok iyi olduğu olduğunu söyledi. Bu iddia Kim’in, Keeping Up With The Kardashians’ın son yayınlanan bölümlerinden birinde evliliğinin bitmesiyle ilgili duygularını ifade etmesinin ardından geldi.



Kardashians Ailesi'ne yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre 40 yaşındaki realite show yıldızının evliliğini sona erdirme fikri konusunda hevesli olmadığı ancak ilişkisinde yaşanan sorunların sonunda onu evliliği bitirmeye ittiği belirtildi.

Kardashian'ın boşanma davası açtığı sırada gerçekten çok üzgün olduğunu ancak artık tamamen geleceğine odaklandığını belirten kaynak "Boşanma davası açtığından beri çok yol kat etti. Çok mutlu ve doğru kararı verdiğine ikna oldu. Kanye West de çocuklarıyla sıkça vakit geçiriyor. O durumu da iyi idare ediyorlar” dedi.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile yemeğe çıkarken görüldü. Kardashian, aile yemeği için baştan aşağıya siyah dökümlü bir tulum tercih etti.