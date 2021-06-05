MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardashian ailesi siyahlar içinde yemekte

Kardashian ailesi siyahlar içinde yemekte

05.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West’e boşanma davası açtıktan sonra tamamen geleceğine odakladığı konuşulan Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kardeşleri Kylie ve Kendal Jenner ile yemeğe çıktı. Ailenin tamamen siyah giyinmesi dikkat çekti.

Kardashian ailesi siyahlar içinde yemekte

Cuma günü People’a konuşan bir kaynak, Kim Kardashian’ın, Kanye West’e boşanma davası açtığından beri çok iyi olduğu olduğunu söyledi. Bu iddia Kim’in, Keeping Up With The Kardashians’ın son yayınlanan bölümlerinden birinde evliliğinin bitmesiyle ilgili duygularını ifade etmesinin ardından geldi.

BGUS_2140693_012
Kardashians Ailesi'ne yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre 40 yaşındaki realite show yıldızının evliliğini sona erdirme fikri konusunda hevesli olmadığı ancak ilişkisinde yaşanan sorunların sonunda onu evliliği bitirmeye ittiği belirtildi.

BGUS_2140693_016

Kardashian'ın boşanma davası açtığı sırada gerçekten çok üzgün olduğunu ancak artık tamamen geleceğine odaklandığını belirten kaynak "Boşanma davası açtığından beri çok yol kat etti. Çok mutlu ve doğru kararı verdiğine ikna oldu. Kanye West de çocuklarıyla sıkça vakit geçiriyor. O durumu da iyi idare ediyorlar” dedi.

BGUS_2140693_002

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile yemeğe çıkarken görüldü. Kardashian, aile yemeği için baştan aşağıya siyah dökümlü bir tulum tercih etti.

BGUS_2140655_006

Kim'in en küçük kız kardeşi Kylie, siyah tek omuzlu bir elbise içinde kırmızı halıya hazır görünüyordu.

BGUS_2140655_002

Anneleri Kris Jenner da siyah giyinmeyi tercih etti. 65 yaşındaki Jenner, siyah kolları dantel detaylı siyah bir blazer ceket giydi. Kıyafetini siyah ve kırmızı Nike spor ayakkabılarıyla tamamlayan Jenner görünümüne sportif bir hava kattı.

BGUS_2140635_001

Bu arada model kız kardeşi Kendall Jenner, devam eden koronavirüs salgınının ortasında geometrik altın desenli ve çıplak bir yüz maskesine sahip dar siyah bir tulumla dikkatleri üzerine çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ünlü ismin gergin anları! Yarı çıplak kavga ettiÜnlü ismin gergin anları! Yarı çıplak kavga etti
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian Kris Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.