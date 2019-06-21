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Kardashian ailesi tatilde! Kim'in sadeliği şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian çocuklarıyla birlikte tatilde! Kardashian ailesi denizin ve güneşin tadını çıkarırken Kim'in sadeliği gözlerden kaçmadı.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian küçük bir mola verdi ve tatile çıktı.

Her zaman dikkat çekmeyi seven Kim Kardashian küçük siyah bir bikiniyle ve sade görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Kim'in plajda takıldığı saatlerde gözlerden kaçmayan detay ise; 38 yaşındaki realite yıldızının sık sık kalçalarını kapatmaya çalışmasıydı.

Kardashian ailesi tatilde

Kim ve Kourtney Kardashian çocuklarıyla birlikte Costa Rica'da tatil yapıyor. İki kardeşin yanında yine Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası bir dönem seks bağımlısı olduğu için de tedavi gören Scott Disick var...
Kim Kardashian elbette bikinisiyle plajlarda salınarak bu tatilde de herkesten rol çalmayı başarıyor.
Kim Kardashian bu tatilinde de her zamanki gibi oldukça seksi ancak sade görünmeyi seçmiş.
Kourtney Kardashian gümüş pırıltılar taşıyan tek omuzlu bir bikini seçerken Kim sade ve hiçbir detayı olmayan siyah, üçgen bikinileriyle denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Kourtney Kardashian'ın daha dikkat çekici olması yine ikili arasındaki kıskançlık söylentilerini de akıllara getirdi.
Ayrıca Kourtney Kardashian denizin tadını çıkarırken sörfe binip gezmeyi ve eğlenmeyi de ihmal etmiyor.
Gündüz yüzmeye doyamayan Kardashian'lar akşamları da jakuzinin içinde eğlenmeye devam ediyorlar...
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