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Kardashian Ailesi yeni şovla geliyor

12.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Kardashian Ailesi yeni şovla geliyor

2007 yılından beri yayınlanan Keeping Up With The Kardashians şovlarını bitirme kararı alan Kardashian/Jenner Ailesi'nin yeni bir program hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Kim Kardashian, kendisinin ve tüm aile üyelerinin üne kavuşmasını, hatta fenomene dönüşüp dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağlayan, Jenner ve Kardashian ailelerinin günlük yaşantısını konu edinen Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programının 14 yılın ardından sona erdiğini duyurdu. Programın bitirilmesinin arkasında yeni planlar olduğu ortaya çıktı.

2007 yılından beri yayınlanan Keeping Up With The Kardashians şovlarını bitirme kararı alan Kardashian/Jenner Ailesi'nin yeni bir program hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

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KÜRÜSEL ANLAŞMA YAPILDI

Kardashian-Jenner ailesi, Disney’in alt kuruluşu olan içerik şirketi Hulu ile küresel bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.
Yeni projenin ABD dışındaki birçok bölgede satışa sunulacağı belirtilirken, söz konusu içerikte ABD’li ünlü ailenin ‘reisi’ Kris Jenner ve kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner’ın yer alacağı açıklandı. Yeni reality şovun 2021’in sonlarında yayınlanacağı belirtildi.

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