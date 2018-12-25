MAGAZİN

Kardashian ve Jenner ailelerinden geleneksel Christmas kartı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

Kardashian ve Jenner ailelerinin kadınları, her yıl çıkardıkları Noel kartını dün sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ne var ki karede Kendall Jenner'ın olmaması dikkat çekti.

Kardashian ve Jenner ailelerinden geleneksel Christmas kartı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kardashian ve Jenner aileleri gelenekselleşen Noel kartlarını çıkardı. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner’ın çocuklarıyla birlikte yer aldıkları karede bir tek Kendall Jenner yoktu.

[

Onun yokluğu sosyal medyada merak konusu oldu. Kimi ‘Çocuğu olmadığı için herhalde dışladılar’ dedi kimi ‘Yazık bu Kendall’a’… Tepkiler bir anda öyle büyüdü ki Khloe Kardashian sosyal medya hesabınadn bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

[

Kendall Jenner’ın fotoğraf çekimine gelememesinin sebebini yazan Khloe, ünlü modelin o gün, işiyle ilgili bir başka çekimde olduğunu belirtti. Ayrıca ‘Yazık’ diye yorum yapanlara da ‘Neden yazık olsun ki’ diye tepki verdi.

[

Sosyal medya tabii boş durmadı. Çekim dolayısıyla karede yer alamayan Kendall’ı kareye dahil etmeyi başardı…

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kevin Spacey taciz iddialarına yanıt verdi!Kevin Spacey taciz iddialarına yanıt verdi!
Ünlü oyuncudan takipçisine güldüren yanıt!Ünlü oyuncudan takipçisine güldüren yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardashian Christmas kendall jenner

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Heidi Klum 'Evet' dedi

Heidi Klum 'Evet' dedi

Kevin Spacey taciz iddialarına yanıt verdi!

Kevin Spacey taciz iddialarına yanıt verdi!

Şebnem Bozoklu'dan takipçisine güldüren yanıt!

Ünlü oyuncudan takipçisine güldüren yanıt!

Simge Sağın fıstık yeşili elbisesiyle büyüledi!

Fıstık yeşili elbisesiyle büyüledi!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşımlar! Amuda kalkıp poz verdi!

Şeyma Subaşı'dan bikinili pozlar!

Yaparsın Aşkım yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

Yaparsın Aşkım yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.