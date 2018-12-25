Kardashian ve Jenner ailelerinden geleneksel Christmas kartı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kardashian ve Jenner aileleri gelenekselleşen Noel kartlarını çıkardı. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner’ın çocuklarıyla birlikte yer aldıkları karede bir tek Kendall Jenner yoktu.

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Onun yokluğu sosyal medyada merak konusu oldu. Kimi ‘Çocuğu olmadığı için herhalde dışladılar’ dedi kimi ‘Yazık bu Kendall’a’… Tepkiler bir anda öyle büyüdü ki Khloe Kardashian sosyal medya hesabınadn bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Kendall Jenner’ın fotoğraf çekimine gelememesinin sebebini yazan Khloe, ünlü modelin o gün, işiyle ilgili bir başka çekimde olduğunu belirtti. Ayrıca ‘Yazık’ diye yorum yapanlara da ‘Neden yazık olsun ki’ diye tepki verdi.

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Sosyal medya tabii boş durmadı. Çekim dolayısıyla karede yer alamayan Kendall’ı kareye dahil etmeyi başardı…



