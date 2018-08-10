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Kardashianlar'ın partisi kötü bitti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kardashian- Jenner ailesinin son dönemde maddi kazancıyla öne çıkan üyesi Kylie Jenner'ın 21'inci doğum günü kutlamaları iyi başladı ama kötü bitti.

Kardashianlar'ın partisi kötü bitti!

Başta Kardashian- Jenner ailesinin üyeleri olmak üzere, Kylie Jenner'ın arkadaşları ve dostları Batı Hollywood'da lüks bir restoranda bir araya geldi.

Kim, Kourtney Kardashian ile Kyile Jenner'ın pembe ve mor tonları kıyafetler giydiği gecede Kendall Jenner, Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner ve cinsiyet değiştirerek Caitlyn adını alan babaları ile sevgilisi de hazır bulundu.

Restoranın önünde konuşlanan fotoğrafçıların patlayan flaşları altında restorana giren Kardashian- Jenner ailesi ve konuklar gönüllerince eğlendi. Ancak ilerleyen saatlerde hiç beklenmedik tatsız bir olay yaşandı.

İddiaya göre partinin konuklarından biri olan sarışın bir kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde dikket çeken berelerle yüzükoyun yerde yatarken bulundu.

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Kendinden geçmiş olan kadın, olay yerine çağrılan bir ambulans tarafından hastaneye götürüldü.

Gecenin sonunda yaşanan bu olay Kardashian- Jenner ailesini ve diğer konukları üzdü.

Kimliği açıklanmayan konuk, ambulansla hastaneye götürülürken konuklar da korku ve şaşkınlık dolu gözlerle olup bitenleri izledi.

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Kardashian Kim Kardashian

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