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Kardeş Çocukları bu akşam var mı? Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm fragmanı izle! Star TV 31 Mart Pazar yayın akışı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2019 01:45 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm bu akşam var mı? Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm fragmanı ve Star TV 31 Mart Pazar akşamı yayın akışı.

Kardeş Çocukları bu akşam var mı? Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm fragmanı izle! Star TV 31 Mart Pazar yayın akışı!

Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları ekrana bir hafta ara veriyor. 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Star TV Pazar akşamı seçim özel yayını yapacak. 17.30'dan itibaren Nazlı Çelik ile seçim yayını ekranda olacak. Kardeş Çocukları dizisinin 10. yeni bölümü ise 7 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek.

Kardeş Çocukları'nın tekrar bölümü ise 00.15'de yayınlanacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemal’in yaşadığını gözleriyle gören ve Umay’la akıl almaz iş birliklerini öğrenen Ümran’ın her ikisiyle de yüzleşmesi çok ağır olur. Ümran, gerçekler ve yalanlar arasında büyük bir seçim yapmak zorundayken, Umay’ın kendi geleceğini Ümran’ın eline bırakmaya hiç niyeti yoktur. Reşat, Yıldırım ve Umay arasındaki geçmişin peşindeyken, Umay’ın gelecek planları Reşat için de sürpriz olur. Umay ve Ümran arasında ipler hiç olmadığı kadar gerilirken, Hayat ve Hayal arasında ise bütün şiddetiyle Volkan krizi patlar.

Kızlar arasında yaşananlar, hem Karay’ları hem de Saner’leri etkiler. Rezzan ve Hayat’ın karşı karşıya gelmesiyle Umay için eski defterler açılır. Cemal’in, Ümran’ı Yıldırım’dan kıskanmaya başlaması tehlikeli bir hal alır ve Yıldırım tehlikeye yürüdüğünden habersiz Ümran’ın sırlarını çözmeye başlar.

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