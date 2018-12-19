Kardeş Çocukları dizisine Bizim Hikaye'den sürpriz transfer!

Yeni yılda Star TV'de yayınlanacak olan Gold Film'in yeni dizisi Kardeş Çocukları'na Bizim Hikaye ve Kadın dizilerinde rol alan Evrim Doğan da katıldı.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Murat Daltaban, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç, Batuhan Ekşi ve Alara Turan'ın yer aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Kardeş Çocukları dizisine, Bizim Hikaye'de Şeyma rolünü canlandıran Evrim Doğan dahil oldu.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi için Mehmet Aslantuğ (Profesör Dr. Yıldırım Saner), Ayça Bingöl (Ümran), Nur Fettahoğlu (Umay), Furkan Andıç (Volkan), Afra Saraçoğlu (Hayat) ve Murat Daltaban (Cemal) ile el sıkışılmıştı.

Kardeş Çocukları'nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.