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Kardeş Çocukları dizisine Bizim Hikaye'den sürpriz transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2018 03:02 | Son Güncelleme

Başrollerin, Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı Kardeş Çocukları dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Kardeş Çocukları dizisine Bizim Hikaye'den sürpriz transfer!

Yeni yılda Star TV'de yayınlanacak olan Gold Film'in yeni dizisi Kardeş Çocukları'na Bizim Hikaye ve Kadın dizilerinde rol alan Evrim Doğan da katıldı.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Murat Daltaban, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç, Batuhan Ekşi ve Alara Turan'ın yer aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Kardeş Çocukları dizisine, Bizim Hikaye'de Şeyma rolünü canlandıran Evrim Doğan dahil oldu.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi için Mehmet Aslantuğ (Profesör Dr. Yıldırım Saner), Ayça Bingöl (Ümran), Nur Fettahoğlu (Umay), Furkan Andıç (Volkan), Afra Saraçoğlu (Hayat) ve Murat Daltaban (Cemal) ile el sıkışılmıştı.

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Kardeş Çocukları'nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.

EVRİM DOĞAN KİMDİR?
Evrim Doğan 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi ve 2002 yılında buradan mezun oldu.İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde yaşadı ve Pelin karakterini canlandırdı. 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde Sakine karakterini canlandırdı.

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Şubat, Vicdan gibi dizilerde de rol alan Evrim Doğan son olarak 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli adlı sinema filminde Nurten rolü ile boy gösterdi.

Evrim Doğan’ın Oynadığı Diziler

Gülümse Yeter / Nermin / 2016
Vicdan / Gizem / 2013
Şubat / Kurban / 2012
Dinle Sevgili / Sakine / 2011
Arka Sıradakiler / Öğrenci Velisi Suna / 2007
Cennet Mahallesi / Pelin / 2004

Evrim Doğan’ın Oynadığı Filmler

Sevimli Tehlikeli / 2015


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