Kardeş sözleri: Kardeşlerinize sevginizi ifade etmenizin güzel bir yolu

İki kişiye kardeş denir: Aynı ebeveynden olma ağabey ve ablanız ile hayatta size ışık tutan ruh kardeşleriniz. Onlara sevginizi gösteremeseniz de sözlerinizle anlatabileceğiniz kardeş sözlerini sizler için listeledik.
Kardeşinizle her zaman anlaşamazsınız. Ben asla kardeşimle kavga etmem diyen bir kimseye de inanmamız mümkün değildir. Birbirinizi bazen kırarsınız, bazen ağır sözler sarf edersiniz hatta bazı zamanlar işler umduğunuz gibi gitmez ve aranız bozulur. Ancak bu onların sizin için ne kadar değerli olduğunu değiştirmez. Sizi ebeveynleriniz gibi hatta bazen onlardan daha iyi anlar. En iyi ve en kötü anlarınızda dahi yanınızda olur ve sizi sevmeye devam eder. Her düştüğünüzde bir adım gerinizdedir. Tüm dünyanın gürültüsü sizin en ufak fısıltınızı bile bastıramaz. Kardeşinize yollamak isteyeceğiniz kardeşle ilgili cümleler arıyor olabilirsiniz. Kardeş için sevginizi anlatabileceğiniz, hoş bir ortam yaratacak kardeş sözleri...
Herkese kardeş denmez. Biriyle kardeş oldun mu senden önce koşmalı, sen düşerken tutmalı, asla ve asla seni yalnız bırakmamalı.
Kardeş eksikliği tamamlayan demektir.
Sevgili emreder, kardeş teselli eder.
Kardeşler yolunuzda dizilmiş sokak lambaları gibidir, mesafeyi kısaltmazlar ancak havayı aydınlatırlar ve yolunuzu süslerler.
Kardeş kelimesini 6 harfe sığdırmak imkansızdır çünkü onu yere göğe sığdıramazsınız.
Arkadaşlığın kolları bir yere kadar uzanır ama kardeşliğinki kalplere kadar.
Kardeş, yola çıktığınızda canından vazgeçip yoldan vazgeçmeyen kişiye denir.
Güldüğünde herkes yanına gelir mühim olan ağladığında kimin geldiğidir.
Sana kendinden daha yakın olan kişi seninle nefes alan kardeşindir.
Kardeşi olan hayatta hiçbir şeyden korkmamalı. Düşerseniz o kaldırır, ağlarsanız ilk o duyar.
Kardeşlik gibisi yoktur. Bunu önce tüm kalbinle duyarsın. Sonra bilinçsizce büyük bir güven hissedersin. O yüzden kardeş dediğiniz insanları sıkıca tutun.
Sizi yarı yolda bırakan, elini taşın altına koymaktan çekinen kişilere asla kardeşim demeyin.
Kardeş dediğin kimi zaman gülüp eğlenir, kimi zaman son sigarasını, cebinde kalan son parasını hiç tereddüt etmeden verir.
Kaç kardeşin var dendiğinde, kardeş sayısına ekleyebileceğin dostların varsa şanslısın demektir.
Yol her zaman bulunur. Mühim olan yol arkadaşının varlığıdır.
Kardeşler her şeyden önce gelir. Herkes gider etrafına baktığında seni kendine getirmek için bekleyen bir onu görürsün. Sen kimsenin umurunda değilken onlar acını kendine dert edinir.
Herhangi bir gün dostlarınıza/kardeşlerinize yollayabileceğiniz hoş kısa kardeş sözleri!
Kardeşle düşman olunmaz.
Kardeş dediğin tek lafıyla, yüreğindeki yaraları sarar.
Sosyal medyada kardeşinizi etiketlediğiniz postlarda bu sözleri kullanabilirsiniz:
Yükün kardeşlik olsun. Belin bükülür gönlün bükülmez.
Saat kaç olursa olsun kapısını çalmaktan çekinmeyeceğiniz tek kişi kardeşinizdir. O kapının açılacağından her daim emin olursunuz.
En zor gününde bile gülüp geçmenizi öğreten kişidir kardeş.
Irmaklar vardır, sularında hayallerinizi yüzdürürsünüz. Kardeşleriniz vardır, ayrı düştüğünüzde üzülürsünüz.
Kardeşlik deniz gibidir. Derinliğini anlayamazsınız. İçindeki sevgi asla yok olmaz ve en önemlisi üzerindeki tekneyi asla batırmaz.
Bir yangının ortasında kalsanız, bir enkazın içine düşseniz bile aklınızda kalan kişidir kardeş.
Gerçek kardeşinizi bulduğunuz an bunu bir şekilde hissedersiniz. Çünkü kardeşlik bağı kutsaldır.
Kardeşinin canı yansa, kalbinde hissedersin o acıyı.
Kardeş bir elmanın diğer yarısıdır.
Kardeş sadece eğlenip güldüğün kişi değildir. Sadece maceralara atıldığın kişi de değildir. Kardeş çoğu şeyden daha fazlasıdır.
En iyi ayna eskilerden tanıdığınız bir kardeştir.
Kardeşlerinle öyle bir yaşa ki, düşmanlarının söyleyecek sözü kalmasın.
Abiler, size bir baba merhametiyle yaklaşan, her şekilde arkanızda olduğunu bildiğinizden hayata öz güven sahibi olarak başlamanızı sağlayan nadide kişilerdir. Şartlar ne olursa olsun, yaşadığınız bir olayı anne babanızdan önce ona anlatırsınız. Bazen sizi çok sinirlendirir, bazen gıcık olursunuz. Ama asla nefret etmezsiniz. İşte güven kaynağınız, hayatınızın olmazsa olmazları abilere kardeşlerden sözler...
Bazı insanlar, süper kahramanlara inanmazlar. Ama henüz abimle tanışmadılar.
İnsanlar abisi olmadan nasıl hayata tutunuyorlar inanamıyorum.
Yaşarken yanınıza bir abiniz varsa, yaşamaktan korkmanıza gerek yoktur.
Abiler, önce oyun arkadaşı sonra yaşam arkadaşı olurlar.
Ailenin bıraktığı en büyük miras kardeşlerdir.
Kardeşler, çocukluğunuzu gördüğünüz bir mercektir.
Tüm problemleri çözemezsin. Ama bir abin varsa onlarla tek başına yüzleşmeyeceğini bilirsin.
Fırtınalı günlerde alabora olmamı engelledin. Her zaman sığınabileceğim limanım oldun canım abim.
Abi kardeş tek bir beden gibidir. Birinin canı acıdığında öbürünün yüreği yanar.
Yeri gelir arkadaş olur, yeri gelir anne. Yeri gelir sırdaş olur, yeri gelir yoldaş. Ablanız varsa, hayata 1-0 önden başlarsınız. Hayattaki ilk dostunuzla doğar doğmaz tanışmış olursunuz. Her zaman onu rol model alırsınız. Onun kopyası oluverirsiniz bir anda. Ablanız varsa başkasına ihtiyacınızın olmadığını çok iyi bilirsiniz. Anne babanın boşluğunu onunla doldurursunuz zaman zaman. İşte hakkını ödeyemeyeceğiniz kız kardeşlerinize anlamlı cümleler...
Gözden akan yaşa ortak olacak kim var ki abladan başka?
Abla, annenizden sonra sizi en çok sevecek kadındır.
Kız kardeşler birbiriyle anlaşamaz derler. Daha bizimle tanışmamışlar.
Kardeşlik bağı dünyanın en zor ama en tatlı bağıymış. Senin gibi bir abla herkese nasip olmaz iyi ki varsın canım ablam.
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