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KARDEŞLERİM 102. BÖLÜM! Kardeşlerim 102. bölüm ne zaman, bugün var mı? Son bölüm özeti

28.10.2023 19:02 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim102. bölüm ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bulunduran sevilen dizinin yeni bölümü sorgulanıyor. Yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim 102. bölüm ne zaman, bugün var mı? Son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 102. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM 102. BÖLÜM NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisi bu akşam 102. bölümü ile ekrana gelecek.

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KARDEŞLERİM 102. BÖLÜM İZLE!

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Aybike’den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla’yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif’e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji’nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya’nın çelişkili hareketleri, Akif’i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen’e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül’ün, Hilmiye’nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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