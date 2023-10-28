KARDEŞLERİM 102. BÖLÜM! Kardeşlerim 102. bölüm ne zaman, bugün var mı? Son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 102. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı
Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisi bu akşam 102. bölümü ile ekrana gelecek.
Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.
Aybike’den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla’yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif’e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji’nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya’nın çelişkili hareketleri, Akif’i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen’e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül’ün, Hilmiye’nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam