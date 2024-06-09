Kardeşlerim finali gündem oldu! Oyuncular ağlayarak çekti

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Kardeşlerim dizisi 8 Haziran Cumartesi akşamı son kez izleyici karşısına çıktı.

Kardeşlerim aile bağlarını, sevginin ve dayanışmanın gücünü genç kuşağın gözünden ekrana taşıyan diziye çok görkemli bir final bölümü çekildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dört yıldır aile gibi olan dizi ekibi final bölümünün çekimleri sırasında zaman zaman çok duygulandı ve sahnelerini ağlayarak çekti.

Yapımcı Nazlı Heptürk “Dört sezon boyunca izleyicilerimiz bizim ailemiz, kardeşlerimiz oldular. Bu güzel yolculuğun sonunda, bizi hiç yalnız bırakmadıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.





