Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Karı görünce dayanamadı, üstüne yattı oradan oraya yuvarlandı! Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı...

Karı görünce dayanamadı, üstüne yattı oradan oraya yuvarlandı! Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı...

24.11.2024 13:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Karın keyfini çıkaranlardan biri de her yıl kar banyosu yapan Sami Yüksel oldu. Yüksel, önce soyunmaya başladı sonra neredeyse diz seviyesine gelen karın içine atladı. Evde de soğuk duş aldığını söyleyen Yüksel, "Bugün banyomu karla burada yaptım." dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafını etkisi altına alan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Pek çok ilde manzara bir gece aynı oldu. Karla kaplanan sokakların tadını çocuklar kadar büyükler de çıkardı.

PARKTA-KAR-BANYOSU-YAPTI_436348_128752

AKSARAY'DA KAR KEYFİ

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Santimetrelerce kar yağdı. Etraf beyaza bürünürken bir turizm firmasında çalışan Sami Yüksel, parka giderek karın keyfini çıkardı.

PARKTA-KAR-BANYOSU-YAPTI_436344_128752

"BANYOMU BURADA YAPTIM"

Her yıl kar banyosu yaptığını, bu yıl da yağışı heyecanla beklediğini ifade eden Sami Yüksel, “Aksaray’a güzel kar yağdı. Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım. Gerçekten kara hasret kaldık. Uzun zamandır Aksaray’a kar yağmıyordu. Allah’ın rahmeti bereketi dünyanın üzerine olsun. Geçen yıl kar olmayınca banyo yapamamıştım” dedi.

PARKTA-KAR-BANYOSU-YAPTI_436346_128752

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aksaray kar banyo beyaz
En Çok Okunan Trend Haberler
Sergen Yalçın canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Sergen Yalçın canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Uyarılınca "Tarlabaşı çocuğuyuz" dediler! 15 dakika sonra...

Uyarılınca "Tarlabaşı çocuğuyuz" dediler! 15 dakika sonra...

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Arabanın direkt iskeletini alıp gelmişler

Arabanın direkt iskeletini alıp gelmişler

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.