Karı görünce dayanamadı, üstüne yattı oradan oraya yuvarlandı! Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı...

Türkiye'nin dört bir tarafını etkisi altına alan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Pek çok ilde manzara bir gece aynı oldu. Karla kaplanan sokakların tadını çocuklar kadar büyükler de çıkardı.

AKSARAY'DA KAR KEYFİ

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Santimetrelerce kar yağdı. Etraf beyaza bürünürken bir turizm firmasında çalışan Sami Yüksel, parka giderek karın keyfini çıkardı.

"BANYOMU BURADA YAPTIM"

Her yıl kar banyosu yaptığını, bu yıl da yağışı heyecanla beklediğini ifade eden Sami Yüksel, “Aksaray’a güzel kar yağdı. Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım. Gerçekten kara hasret kaldık. Uzun zamandır Aksaray’a kar yağmıyordu. Allah’ın rahmeti bereketi dünyanın üzerine olsun. Geçen yıl kar olmayınca banyo yapamamıştım” dedi.

(DHA)