Karı-koca öldürme listesi hazırlamışlar! İçinde yargıçlar ve polisler de var... Manifesto yayınladılar: “Git. Avla. Öldür.”

Idaho’da yaşayan Jonathan ve Jolene Harms çifti, dini içerikli olduğu iddia edilen ve içinde onlarca kişiyi hedef alan bir “ölüm listesi” barındıran 277 sayfalık bir manifesto yayınladı. Çift şimdi 120 suçlama ile yargılanacak. Çiftin yayınladığı listede yargıçlar ve polisler de olması dikkat çekti. İkilinin kiliseden de atıldığı biliniyor.

Çiğdem Sevinç

ABD'nin Idaho eyaletinde, ABD’nin Idaho eyaletinde yaşayan Jonathan (43) ve Jolene Harms (39) çifti, aralarında yargıçlar, polis memurları, bankacılar, vatandaşlar ve aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi hedef alan şiddet içerikli bir dini manifesto yayınladıkları iddiasıyla ve 120 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

KİLİSEDEN ATILMIŞLAR

Haberlere göre, Harms çiftinin hazırladığı ve “öldürme listesi” içerdiği belirtilen 277 sayfalık manifesto, 10 Temmuz’da Jonathan tarafından eski üyeleri oldukları Table Rock Kilisesi’nin liderlerine e-posta ile gönderildi. Kilise, daha önce polis tarafından uyarılmış ve Jonathan’ın diğer kilise üyelerine karşı giderek artan tehditkâr davranışlar sergilediği ifade edilmişti. Bunun ardından çiftin kilise üyeliği sonlandırılmıştı.

“GİT. AVLA. ÖLDÜR.”

Boise Polisi, manifestoda onlarca kişiye açıkça tehditler yöneltildiğini ve “Git. Avla. Öldür.” ifadelerine yer verildiğini açıkladı.

Jonathan Harms, manifestoyu göndermesinden iki gün sonra polis tarafından çiftin evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiği belirtildi.

POLİSE ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN TEHDİT

Jonathan’ın tutuklanmasının ardından Jolene Harms’ın, soruşturmayı yürüten bir polis memurunun eşine tehdit mesajları gönderdiği ve “Ciddiyim, çocuklarını öldüreceğim” yazdığı iddia edildi.

Ada County Cezaevi kayıtlarına göre çift hâlâ tutuklu.

Jolene Harms’ın kefalet bedeli 15 milyon dolar, Jonathan Harms’ın kefalet bedeli ise 30 milyon dolar olarak belirlendi.

