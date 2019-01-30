Karı kocaya dehşeti yaşattılar! 'Beni vuracaklarını söylediler eşimi de dağa götürdüler'

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç., yanında çalışan Ç.K.'nın kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.'yı aramaya başladı. Bugün de Ç.K.'nın Adana'da olduğunu öğrenen iş adamı M.Ç., yanına 8 arkadaşını alarak Adana'ya geldi.
OTOMOBİLLE KAÇIRDILAR
Ç.K.'nın bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulanan karısı S.K.'yı minibüs ve otomobil ile kaçırdı. Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı.
POLİS ALARMA GEÇTİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve polis merkezi ekipleri ihbar üzerine alarma geçti.
Polis kısa sürede minibüsü Mithat Özsan Bulvarı'nda buldu. İçindeki şahısları ve kaçırıldığı ileri sürülen Ç.K.'yı yakaladı.
'ŞAHISLAR BENİ VE EŞİMİ KAÇIRDI'
Zanlıları gözaltına alırken Ç.K. "Bana para verdiğini ileri süren şahıslar beni ve eşimi kaçırdı. Beni vuracaklarını söylediler eşimi de dağa götürdüler" diye konuştu.
Polis daha sonra otomobil ile kaçırılan kadını da bulup olay yerine getirdi.
Burada kadın polis tarafından zanlıların elinden alındı.
İş adamı M.Ç. ise Ç.K.'nın kendisinin yanında çalıştığını ve 3 milyon lira dolandırıp kaçtığını, bugün de Adana'da olduğunu öğrenip gelip kendisinden parasını almak için yanlarına aldıklarını kaçırma ve alıkoymanın olmadığını öne sürdü.
(İHA-DHA)
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