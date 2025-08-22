Karideslerde ölümcül tehlike alarmı: O bölgede toplatılıyor! Ürünler geri çağrıldı...

ABD’de karides alarmı: FDA, sezyum-137 radyoaktif izotop şüphesiyle 9 eyalette satılan karidesleri toplatma kararı aldı. Endonezya menşeli karidesler sağlıksız koşullar nedeniyle ithalat yasağıyla karşı karşıya.

KARİDESLERİN SATILDIĞI EYALETLER

FDA’nın Perşembe günü yayımladığı uyarıya göre, geri çağrılan karidesler 17 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Alabama, Arizona, Kaliforniya, Massachusetts, Minnesota, Pensilvanya, Utah, Virginia ve Batı Virginia’da satıldı. Şüpheli listesinde markalı ürünler de bulunmakta. Şirket, geri çağırmanın gönüllü olduğunu ve şu ana kadar hastalık vakası bildirilmediğini belirtti.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Hafta başında Walmart’ta satılan çiğ dondurulmuş karidesler de sezyum-137 şüphesiyle toplatıldı. FDA, bu ürünlerin ve karideslerinin Endonezya’da paketlendiğini açıkladı.

ÖLÜME YOL AÇABİLİR!

FDA, ürünlerin sağlıksız koşullarda hazırlandığını tespit ederek, şirketin karides ithalatını durdurdu. Kurum, sezyum-137 pozitif ürünlerin ABD gıda tedarikine girmediğini, ancak riskin takip edildiğini bildirdi.

ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre, sezyum-137 yüksek dozlarda yanıklara, akut radyasyon hastalığına ve hatta ölüme yol açabilir.

FDA, sektörle işbirliği yaparak riskleri izlemeye ve gerekirse yeni önlemler almaya devam edeceğini duyurdu.