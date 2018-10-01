'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

Pendik’te pompalı tüfekle komşularına ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının, komşuları tarafından kapısının önüne koyulan koltukla eşini gözlediklerini iddia ederek dehşet saçtığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehadet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oturan Zekai Kaya (54), yaklaşık 2 ay önce komşusu Mustafa Arslan'ın (43) kapısının önüne koltuk koydu. Dışarıda hava almak için bu koltuğa oturan Kaya ile Arslan bir süre sonra sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın sonrasında Arslan, durumdan rahatsız olarak koltuğu kırıp çöpe attı. Olayın ardından dün çöp atmak için dışarıya çıkan Kaya’nın eşi Semra Kaya (53) sokakta Arslan ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Kavganın ardından evine girerek pompalı tüfek alan Arslan, komşusu Semra Kaya’yı başından, eşi Zekai, kızı Pakize (31) ve oğlu Yasin’i (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Semra Kaya olay yerinden hayatını kaybederken, eşi ağır, kızı ve oğlu hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ölen kadının eşinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



