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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden çıkan şok etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 45 yaşındaki kadının midesinden 5 santimetre uzunluğunda ahşap çivisi çıktı. Çivinin ne zaman ve nasıl yuttuğunu bilmeyen Nilüfer Beşli, sağlığına kavuşmasında yardımcı olan doktorlarına teşekkür etti.

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde oturan Nilüfer Beşli (45) 6 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada tedavisinin ardından taburcu edilen Nilüfer Beşli’nin karın ağrısı yeniden başladı. Bunun üzerine eşi Ramazan Beşli, karısını Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine götürdü. Acil bölümünde ilk müdahale sonrasında yapılan incelemelerde Nilüfer Beşli’nin midesinde farklı bir cisim olduğu belirlendi. Nilüfer Beşli, endoskopi yönetimiyle midesinden 5 santim uzunluğunda ahşap çivisi çıkarıldı.

'KARNIM ŞİŞTİ, BALON GİBİ OLDU'

Çivinin midesine nasıl girdiğini hatırlamayan Nilüfer Beşli,’’ Dokuz ay önce bir ameliyat oldum. Ameliyattan iki ay sonra vücudumda şişlikler başladı. Yer yer bu şişlikler vardı. Karnım şişti, balon gibi oldu. Yerimden kalkamadım, yürüyemedim, kendimi eve kapattım. Acile gidiyoruz, bir şey çıkmıyor. İlgilendiler ancak bir şey tespit edemediler. Nöroloji olsun, dahiliye olsun nereye gittiysem bir şey bulamadılar. Ameliyatlık bir işlemim olmadığını söylediler. Ancak ben ameliyat için yalvardım. Çok acılar çektim. Son olarak Dr. Emrullah Düzgün hocam senin derdine çare bulacağım diyerek endoskopi yapacağını söyledi. Çarşamba günü endoskopiye girdim. Solunum yoluyla kamerayla mideme indiler. Kamera bir cisim tespit etti midemde. Hortum yardımıyla midemden çiviyi çıkardılar. Ancak bu çivi ne zaman girdi, nasıl girdi onu hatırlamıyorum ’’ ifadelerine kullanarak ağrılarına son veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde gerçekleştirilen endoskopiyle mideden çıkarılan çivi cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Mideden çıkan çivi karşısında sağlık çalışanlarının şaşkınlık yaşadığı görüldü. (İHA)

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Çivi istanbul

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